Gazze Şeridi\'nde Yıkım: Yapıların Yüzde 55\'i Etkilendi

Dünya

Birleşmiş Milletler Uydu Uygulamaları Programı (UNOSAT), 3 Mayıs itibarıyla Gazze Şeridi'nde oluşan yıkımı paylaştı. UNOSAT, saldırılarda Gazze Şeridi'ndeki yapıların yüzde 55'inin etkilendiğini belirtti.

UNOSAT'tan yapılan açıklamada, "Bu harita, 3 Mayıs 2024 tarihi itibariyle işgal altındaki Filistin toprakları, Gazze'deki hasar ve yıkımın uydu görüntülerine dayalı kapsamlı bir değerlendirmesini göstermektedir. Analizimize göre 36 bin 591 yıkılmış yapı, 16 bin 513 ağır hasarlı, 47 bin 368 orta hasarlı ve 36 bin 825 muhtemel hasarlı yapı tespit ettik. Toplam 137 bin 297 yapı ya da Gazze'deki toplam yapının yaklaşık yüzde 55'i etkilenmiştir" denildi.