Gazze'ye yardım ulaştırmak için inşa edilen geçici iskele Aşdod'a taşındı - Son Dakika
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Dünya

Gazze'ye yardım ulaştırmak için inşa edilen geçici iskele Aşdod'a taşındı

Gazze\'ye yardım ulaştırmak için inşa edilen geçici iskele Aşdod\'a taşındı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için inşa edilen geçici iskelenin olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İsrail'in Aşdod kentine taşındığını açıkladı. CENTCOM, geçtiğimiz hafta Gazze'ye 10 milyon pounddan fazla yardım ulaştırarak tüm geçişler içinde ikinci en yüksek yardım hacmini sağladığını belirtti.

29.06.2024 10:56
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için inşa edilen geçici iskelenin olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İsrail'in Aşdod kentine taşındığını açıkladı.

CENTCOM yaptığı açıklamada, "17 Mayıs'tan bu yana 8,831 metrik tondan fazla yardım, insani yardım kuruluşları tarafından Gazze halkına dağıtılmak üzere deniz koridoru üzerinden ulaştırıldı. Sadece geçtiğimiz hafta, geçici iskele üzerinden Gazze'ye 10 milyon pounddan fazla yardım ulaştırılarak tüm geçişler içinde ikinci en yüksek yardım hacmi sağlandı.Bugün, beklenen olumsuz hava koşulları ve denizin durumu nedeniyle geçici iskele Gazze sahilinden İsrail'in Aşdod kentine taşındı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İsrail, Aşdod, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'ye yardım ulaştırmak için inşa edilen geçici iskele Aşdod'a taşındı - Son Dakika

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