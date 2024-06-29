Gazze\'ye yardım ulaştırmak için inşa edilen geçici iskele Aşdod\'a taşındı

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için inşa edilen geçici iskelenin olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İsrail'in Aşdod kentine taşındığını açıkladı.

CENTCOM yaptığı açıklamada, "17 Mayıs'tan bu yana 8,831 metrik tondan fazla yardım, insani yardım kuruluşları tarafından Gazze halkına dağıtılmak üzere deniz koridoru üzerinden ulaştırıldı. Sadece geçtiğimiz hafta, geçici iskele üzerinden Gazze'ye 10 milyon pounddan fazla yardım ulaştırılarak tüm geçişler içinde ikinci en yüksek yardım hacmi sağlandı.Bugün, beklenen olumsuz hava koşulları ve denizin durumu nedeniyle geçici iskele Gazze sahilinden İsrail'in Aşdod kentine taşındı" ifadelerini kullandı.