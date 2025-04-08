Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı - Son Dakika
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Dünya

Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı

Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da popüler bir gece kulübünün çatısı çöktü. Olayda 13 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Olay yerel saatle gece 02:00 sularında Jet Set adlı eğlence mekanında meydana geldi. Çökme anı sırasında dans pisti doluydu ve canlı müzik performansı devam ediyordu.

08.04.2025 14:54
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Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Olay, yerel saatle dün gece 02:00 sularında popüler eğlence mekanı Jet Set'te meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, kalabalık dans pistinde canlı müzik performansı devam ederken çatı aniden çöktü.

Gece kulübünde bulunan bir kişinin çektiği ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, çökme anından hemen önce dans pistinin tamamen dolu olduğu görülüyor. Başka bir video kaydında ise, sahne performansı sırasında tavanın müzisyenlerin üzerine düştüğü anlar yer alıyor. Yerel basın, sahnede performans sergileyen grubun saksofoncusunun da hayatını kaybedenler arasında olduğunu doğruladı.

Dominik Cumhuriyeti Başkanı Luis Abinader, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jet Set gece kulübünde meydana gelen trajediyi derinden üzüntüyle karşılıyoruz. Olay anından itibaren durumu yakından takip ediyoruz. Dualarımız etkilenen ailelerle birlikte" ifadelerini kullandı.

El Dia gazetesinin haberine göre, çökme sonrası bölgeye 77 ambulans, 8 itfaiye aracı ve 30 sivil savunma görevlisi sevk edildi. Yaklaşık 200 polis memuru ve 50 asker de kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Yerel sağlık yetkilileri, çökme sırasında yaralananların Küba, Royal, Modern ve UCE tıp merkezleri dahil sekiz hastaneye dağıtıldığını ve bu hastanelerin kırmızı alarma geçtiğini bildirdi.

Bazı kişilerin hala enkaz altında olduğu ve kurtarma ekipleriyle iletişim kurduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı
Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı

Dominik Cumhuriyeti, 3-sayfa, Güncel, Müzik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mahir Kale:
    doluşur şimdi sözde müslümanlar iyi olmuş diye ölene 3 2 Yanıtla
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