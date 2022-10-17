ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı'nın akşam yemeğindeki kavgasının detaylarını yazdı - Son Dakika
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ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı'nın akşam yemeğindeki kavgasının detaylarını yazdı

17.10.2022 09:43

Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde gerçekleşen akşam yemeği sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis arasında tartışma yaşanmıştı. Olayın perde arkasını servis eden ABD basını, Erdoğan'ın Miçotakis'in konuşması sırasında sözünü keserek bir anda bağırdığını ve tüm bunlar yaşanırken odanın buz kestiğini yazdı.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik, bir süredir karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in geçtiğimiz haftalarda Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesinde yaşadıkları gerginlik gündem olmuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR ANDA BAĞIRDI"

İki lider arasında akşam yemeği sırasında yaşanan gerginliğinin detaylarına yer verilen New York Times'taki habere göre, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesinde tansiyon yükseldi. Bütün liderlerin katıldığı akşam yemeğinde Erdoğan ile Miçotakis arasında yaşanan ağız dalaşının detayları odada bulunanlar tarafından anlatıldı. Gazeteye konuşan Avrupalı bir diplomata ve orada bulunan iki üst düzey Avrupalı yetkili, Miçotakis'in konuştuğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü keserek bağırdığını öne sürdü. Sinirlenen Erdoğan odadan çıkmadan önce Miçotakis'i Doğu Ege'deki anlaşmazlıkları çözme konusunda samimiyetsizlikle suçladı ve Avrupa Birliği üyelerine dönerek, Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanında yer aldığı için sinirlendi.

ODA BİR ANDA BUZ KESTİ

Avrupalı bir diplomata ve orada bulunan iki üst düzey Avrupalı yetkiliye göre, Erdoğan odadan çıkmadan önce Miçotakis'i Doğu Ege'deki anlaşmazlıkları çözme konusunda samimiyetsizlikle suçladı ve Avrupa Birliği'ni üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanında yer almakla suçladı. Kaynakların aktardığına göre, tüm bunlar yaşanırken, oda bir anda buz kesti. Sözcü'de yer alan habere göre orada bulunan ve farklı ülkelerden gelen üst düzey isimler şaşkınlık içerisinde yemek yemeğe devam etti, bazılarının sinirli olduğu belirtildi.

ERDOĞAN: MİÇOTAKİS PROTOKOL KAİDELERİNİ BİLMEYEN BİR ADAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta, yaşananlarla ilgili kendisine soru yöneltildiğinde "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. Ben ona cevap verir miyim" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Dünya ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı'nın akşam yemeğindeki kavgasının detaylarını yazdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı'nın akşam yemeğindeki kavgasının detaylarını yazdı - Son Dakika
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