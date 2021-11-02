Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı

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Tayland'daki Phetchabun Kulak, Göz, Burun ve Boğaz Kliniğindeki doktorları bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan 13 yaşındaki kız, köpeğiyle oynadığı sırada gözüne kene kaçtı. Günlerce ağrı çeken kız, sonunda doktora başvurdu.

GÖZ KAPAĞINA YAPIŞMIİ

Doktor yaptığı ilk muayenede kızın gözüne kene yapıştığını tespit etti. İlk müdahalede alınması planlanan kene, çıkarılamadı ve kızın gözünün beyaz kısmına düştü. Doktor Chaichan Suebsureekul ikinci ve üçüncü müdahaleyi gerçekleştirmek için biraz bekledi.

ANCAK ÜÇÜNCÜ DENEME BAŞARILI OLDU

Kızın gözündeki kene, Doktor Chaichan Suebsureekul ancak üçüncü girişiminde çıkarılabildi. Genç kız büyük bir rahatlama yaşarken, Suebsureekul genç kızın daha da geç kalması durumunda çeşitli hastalıklara yakalanabileceği uyarısında bulundu.