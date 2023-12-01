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Gine Bissau'da silah sesleri duyuldu - Son Dakika

Gine Bissau'da silah sesleri duyuldu

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'nun güneyinde, Ulusal Muhafız mensuplarının kışlasına yakın bölgede ağır silah sesleri duyulduğu bildirildi. Gine Bissau Özel Kuvvetleri ile Ulusal Muhafız üyeleri arasında çatışma yaşandıktan sonra, Özel Kuvvetlerin müdahalesiyle sükunet sağlandı. Silah seslerinin, Maliye Bakanı Souleiman Seidi ve Kamu Maliyesinden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Monteiro'nun gözaltına alındıktan sonra yaşandığı belirtildi. Gine Bissau, tarihinde birçok darbe ve darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır.

Gine Bissau\'da silah sesleri duyuldu
01.12.2023 - 12:40,  Güncelleme: 12:45
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Gine Bissau'nun başkenti Bissau'nun güneyinde, Ulusal Muhafız mensuplarının kışlasına yakın bölgede ağır silah sesleri duyulduğu bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde Bissau'nun güneyinde ve Santa Luzia bölgelerindeki kışlalara yakın yerlerde silah sesleri duyuldu.
Kaynaklar, Gine Bissau Özel Kuvvetleri ile Ulusal Muhafız üyeleri arasında karşılıklı çatışmanın ardından, Özel Kuvvetlerin müdahalesiyle sükunetin sağlandığını söyledi.
İstihbarat kaynakları, silah seslerinin, Maliye Bakanı Souleiman Seidi ve Kamu Maliyesinden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Monteiro'nun dün, Ulusal Muhafız üyeleri tarafından polis gözetiminden alındıktan sonra bilinmeyen bir yere götürülmesinin ardından yaşandığını ifade etti.
Seidi ve Monteiro, devlet fonlarından 10 milyon doları zimmetine geçirme iddiasıyla mahkemeye çıkarılmış ve gözaltına alınmıştı.
Gine Bissau'da darbe girişimi
Gine Bissau, 1974 yılında Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir dizi darbe ve darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı.
Başkent Bissau'da 1 Şubat 2022'de Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun kabine toplantısı esnasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuş ve olayın askeri darbe girişimi olduğu anlaşılmıştı.
Girişim bastırılmış ve Embalo daha sonra düzenlediği basın toplantısında bunun aslında bir suikast girişimi olduğunu söylemişti.
Embalo, olayın içinde uyuşturucu kartellerinin olduğunu söylemiş ve aralarında eski donanma komutanının da olduğu 3 kişinin ismini vermişti.
Olayda aralarında sivillerin de olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gine Bissau'da silah sesleri duyuldu - Son Dakika
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