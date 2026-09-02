Girne'deki gemi kazasında kaybolan 20 kişiden birinin cesedi bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kaybolan 20 kişiden birinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin kaybolan 20 kişiden birinin cenazesi bulundu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gerçekleştirdiği basın açıklamasında 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildiğini, arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.