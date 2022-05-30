Hindistan'ın Bihar eyaletine bağlı Nawade kasabasındaki bir köyde dünyaya gelen ve "örümcek bebek" olarak adlandırılan kız çocuğu, görenleri hayrete düşürüyor.
Bebeğin doğumunu gerçekleştiren doktorlar, karşılaştıkları durum karşısında çaresiz kaldı. Bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi fakat başta annesi Usha Devi olmak üzere aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı.
Hindistan'daki doktorlar, ilginç vakayı incelemeye aldı. İki kol ve 6 bacak ile dünyaya gelen bebeğin tedavisi için para gerekiyor. Şu anda aile üyeleri ve hastane yetkilileri, açılan kampanya hesabına destek topluyor. Yeterli desteğin gelmesinin ardından bebek, operasyona alınacak.
Son Dakika › Dünya › Görenler hayrete düştü! Hindistan'da bir bebek 6 bacaklı doğdu - Son Dakika