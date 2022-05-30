Görenler hayrete düştü! Hindistan'da bir bebek 6 bacaklı doğdu - Son Dakika
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Görenler hayrete düştü! Hindistan'da bir bebek 6 bacaklı doğdu

30.05.2022 11:27
Görenler hayrete düştü! Hindistan'da bir bebek 6 bacaklı doğdu

Hindistan'dan gelen, 6 bacaklı doğan bebek görenleri hayrete düşürdü. İki eli ve toplamda 6 bacağı olan ve "örümcek bebek" olarak adlandırılan bebeğin tedavi olabilmesi için kampanya başlatıldı.

Hindistan'ın Bihar eyaletine bağlı Nawade kasabasındaki bir köyde dünyaya gelen ve "örümcek bebek" olarak adlandırılan kız çocuğu, görenleri hayrete düşürüyor.

DOKTORLAR ÇARESİZ KALDI

Bebeğin doğumunu gerçekleştiren doktorlar, karşılaştıkları durum karşısında çaresiz kaldı. Bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi fakat başta annesi Usha Devi olmak üzere aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı.

Hastanede tutulan örümcek bebek, görenleri hayrete düşürdü! İki eli ve toplamda 6 bacağı var

İKİ ELİ VE 6 BACAĞI VAR

Hindistan'daki doktorlar, ilginç vakayı incelemeye aldı. İki kol ve 6 bacak ile dünyaya gelen bebeğin tedavisi için para gerekiyor. Şu anda aile üyeleri ve hastane yetkilileri, açılan kampanya hesabına destek topluyor. Yeterli desteğin gelmesinin ardından bebek, operasyona alınacak.

Hastanede tutulan örümcek bebek, görenleri hayrete düşürdü! İki eli ve toplamda 6 bacağı var
Görenler hayrete düştü! Hindistan'da bir bebek 6 bacaklı doğdu
Görenler hayrete düştü! Hindistan'da bir bebek 6 bacaklı doğdu
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