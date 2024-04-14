İsrailli bir yetkili The Times of Israel'e, bu sabah yapılan durum değerlendirmesinde İran'ın füze ve drone saldırısına İsrail'in tepkisi konusunda herhangi bir karar verilmediğini söyledi. Olası yanıt bugün saat 15.00'te yapılması planlanan savaş kabinesi toplantısında tartışılacak.
İsrail'in Tahran'ın "Gerçek Vaat" operasyonuna nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olurken, uzmanlar durumun daha kötüleşebileceğine dikkat çekiyor.
Büyük bir karşılık vereceğini duyuran İsrail'in en muhtemel hedefinin İran üslerini füzelerle vurmak olduğunu belirten BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, Tel Aviv'in daha da ileri gidip ülke genelindeki büyük askeri üsleri ve Devrim Muhafızları'nın eğitim merkezlerini hedef alabileceğini, bu saldırıların maddi hasarın yanı sıra, ölümlere de yol açabileceğini ifade etti.
İran ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla misilleme yapması beklenen İsrail'i tehdit etmiş ve "Tepkimiz dün geceye göre daha büyük olur" restini çekmişti.
Gözler İsrail'in savaş kabinesinden çıkacak karara çevrilirken, Orta Doğu'daki hükümetler de nefeslerini tutup gelişmeleri yakından takip ediyor.
Son Dakika › Dünya › Gözler savaş kabinesinden çıkacak kararda! İşte İsrail'in olası misilleme senaryoları - Son Dakika
İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.
Meksika'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstermek için bir araya geldi. Göstericiler, Filistin'e destek sloganları atarak ateşkesin sağlanmasını ve saldırıların durmasını istedi. Protestocular, İsrail'in bombardımanında ölen kadın ve çocuklara dikkat çekerek özgür Filistin çağrısında bulundu.
Tahran yönetimi ilk kez kendi toprakları üzerinden İsrail'i hedef aldı.
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