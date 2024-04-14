Gözler savaş kabinesinden çıkacak kararda! İşte İsrail'in olası misilleme senaryoları - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Gözler savaş kabinesinden çıkacak kararda! İşte İsrail'in olası misilleme senaryoları

Geniş Video İzle

İran akşam saatlerinde İsrail'e "Gerçek Vaat" operasyonu kapsamında 300 füze ve İHA ile saldırı düzenlerken, Tel Aviv'in buna vereceği karşılık merak konusu oldu. Gözler saat 15.00'da yapılacak savaş kabinesine çevrilirken, İsrail'in olası misilleme senaryoları da ortaya çıktı. Uzmanlar İsrail'in İran üslerini füzelerle vurabileceğini hatta daha da ileriye giderek ülke genelindeki büyük askeri üsleri ve Devrim Muhafızları'nın eğitim merkezlerini hedef alabileceğini ifade ediyor.

14.04.2024 12:03  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli bir yetkili The Times of Israel'e, bu sabah yapılan durum değerlendirmesinde İran'ın füze ve drone saldırısına İsrail'in tepkisi konusunda herhangi bir karar verilmediğini söyledi. Olası yanıt bugün saat 15.00'te yapılması planlanan savaş kabinesi toplantısında tartışılacak.

DURUM DAHA DA KÖTÜYE GİDEBİLİR

İsrail'in Tahran'ın "Gerçek Vaat" operasyonuna nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olurken, uzmanlar durumun daha kötüleşebileceğine dikkat çekiyor.

EN MUHTEMEL HEDEF İRAN ÜSLERİ

Büyük bir karşılık vereceğini duyuran İsrail'in en muhtemel hedefinin İran üslerini füzelerle vurmak olduğunu belirten BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, Tel Aviv'in daha da ileri gidip ülke genelindeki büyük askeri üsleri ve Devrim Muhafızları'nın eğitim merkezlerini hedef alabileceğini, bu saldırıların maddi hasarın yanı sıra, ölümlere de yol açabileceğini ifade etti.

İRAN'DAN MİSİLLEME YAPMASI BEKLENEN İSRAİL'E TEHDİT

İran ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla misilleme yapması beklenen İsrail'i tehdit etmiş ve "Tepkimiz dün geceye göre daha büyük olur" restini çekmişti.

GÖZLER KABİNEDEN ÇIKACAK KARARDA

Gözler İsrail'in savaş kabinesinden çıkacak karara çevrilirken, Orta Doğu'daki hükümetler de nefeslerini tutup gelişmeleri yakından takip ediyor.

Gözler savaş kabinesinden çıkacak kararda! İşte İsrail\'in olası misilleme senaryoları

İsrail, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gözler savaş kabinesinden çıkacak kararda! İşte İsrail'in olası misilleme senaryoları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • İslam Tadik: Karşılık gelmez çünkü bu bir senaryoydu tiyatroydu ve son buldu herkeste biliyor sizi birbirinizden hiç bir farkınız yok İsrail=İran kardeşiliği 203 12 Yanıtla Selami Karagülle: Dün akşam oynanan tiyatronun amacı 1 İran’ın itibarını kurtarmak 2 İran’ın İslam âleminin Lideri konumuna getirmek 3 İsrail’in yapmış olduğu saldırıları meşru müdafa ya dönüştürmek 4 Zalim İsrail sloganının mağdur İsrail sloganına çevirmek 5 ehli sünnet müslümanların katledilmesine onay verme İRAN TARİHİ KAFİR YANLISI GÖREVİNDEN ASLA VAZGEÇMEYECEK 64 5 Baycan Demirdas: görende diyecek irandan başka İsraile kafa tutan var olan varsa buyur sen önden git atıp tutmak kolay direnişe silahlı sen vermiyorsun hep boş beleş mezsepsel yaklaşma cahillik 8 24 Selami Karagülle: Şu da bir gerçektir ki İran İsrail’in sigortasıdır İsrail’i varlığını İrana borçludur 14 5
  • İslam Tadik: Ha bide kontrolü sağlanmış olan bir saldırıydı yüzlerce ihalar ve füzelerle saldır ve İsrail den birinin burnu bile kanamadan sonuçlanıyor. 113 12 Yanıtla
  • ferhat eser: Amerika nederse o olur bu dünyada 58 14 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: Umurlarında kac yasına gelmisler coluk cocuk g3nc oluyor.bence gencler artık savas sevicilere iy vermemeli kim barıstan yana o secilmeli dunya boyle bu yuzyılda sacmalik 34 7 Yanıtla
  • Bunyamin Gorentas: Güzel bir senaryo yazılıyor inananlar için, ilginç flim erken biter bu.bunlar 5 kuruş etmezler bizim parayla 35 3 Yanıtla Davut Kochan: Binyamün netanyahu bu işler hep senin yüzünden ?? 9 3 Mert kursun : 2. cisini çekmezler bu boyle bi yapım 1 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • İran'ın
    08:25 İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar

    İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.

  • Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
    07:53 Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz

    Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.

  • Donald Trump, New York'ta başlayacak olan dava ile ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olacak
    06:49 Donald Trump, New York'ta başlayacak olan dava ile ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olacak

    Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.

  • Meksika'da İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterildi
    04:23 Meksika'da İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterildi

    Meksika'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstermek için bir araya geldi. Göstericiler, Filistin'e destek sloganları atarak ateşkesin sağlanmasını ve saldırıların durmasını istedi. Protestocular, İsrail'in bombardımanında ölen kadın ve çocuklara dikkat çekerek özgür Filistin çağrısında bulundu.

  • İran İsrail'e saldırılar gerçekleştirdi, misilleme korkusu ve meşruiyet krizi
    04:04 İran İsrail'e saldırılar gerçekleştirdi, misilleme korkusu ve meşruiyet krizi

    Tahran yönetimi ilk kez kendi toprakları üzerinden İsrail'i hedef aldı.


08:54 Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
08:25 İran’ın “Gerçek Vaat“ operasyonu ABD’nin uykularını kaçırdı: İsrail’i yok etmeye çalıştılar İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
07:17 Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin’de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
08:12 Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı
08:09 AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu
23:41 BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
21:44 Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
21:42 İsrail Savaş Kabinesi, İran’a karşılık konusunda karara varamadı İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 09:17:33. #1.11#
SON DAKİKA: Gözler savaş kabinesinden çıkacak kararda! İşte İsrail'in olası misilleme senaryoları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement