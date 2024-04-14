İsrail'den İran'a mesaj: Doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz - Son Dakika
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İsrail'den İran'a mesaj: Doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz

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İran'ın İsrail'e dün gece düzenlediği İHA ve füze saldırısının ardından Savaş Kabinesi olağanüstü ikinci kez toplandı. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, toplantı öncesi yaptığı açıklamada İran'a tehditler savurarak, ''Bölgesel koalisyon kuracağız. İran'a bizim için doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz.'' dedi.

14.04.2024 17:12  Güncelleme: 17:32
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İsrail'de Savaş Kabinesi, İran'la ilgili son durumu görüşmek üzere ikinci kez toplandı. Toplantıdan önce açıklamalarda bulunan kabine üyesi Benny Gantz, İran'ı tehdit ederek, "Bölgesel koalisyon kuracağız. İran'a bizim için doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz." dedi.

İSRAİL'DE SAVAŞ KABİNESİ İKİNCİ KEZ TOPLANDI

İran'ın İsrail'e dün gece gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı bölgeyi tam anlamıyla ateş çemberine çevirdi. İsrail'in yanıt verip vermeyeceği merak konusu olurken, Başbakan Binyamin Netanyahu son durumu ele almak üzere Savaş Kabinesi'ni ikinci kez topladı.

Gözlerin çevrildiği savaş kabinesi öncesi İsrail'den İran'a mesaj: Doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz

"İRAN'A DOĞRU ZAMANDA BUNUN BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ"

Toplantıdan önce açıklamalarda bulunan Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz İsrail'e yönelik tehditler savurdu. Gantz, "Bölgesel koalisyon kuracağız. İran'a bizim için doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.

Gözlerin çevrildiği savaş kabinesi öncesi İsrail'den İran'a mesaj: Doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz
Benny Gantz

NETANYAHU MİSİLLEME PLANINDAN VAZGEÇTİ

Öte yandan İran'a acil bir misilleme saldırı planı yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gece ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra planından vazgeçtiği belirtildi. New York Times'ın haberine göre, İsrail savaş kabinesinin bazı üyeleri de bir karşı saldırı başlatma taraftarıydı, ancak Netanyahu'nun Biden ile görüşmesine ek olarak İran'ın ciddi bir zarar vermemesi, bu planın iptal edilmesine yol açtı.

Gözlerin çevrildiği savaş kabinesi öncesi İsrail'den İran'a mesaj: Doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Dün gece İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından savaş kabinesi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında Tel Aviv'de toplanmış, İran'dan başlatılan İHA saldırısını ele almışlardı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken toplantıya ilişkin paylaşılan fotoğrafta Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de hazır bulunduğu görülmüştü.

SAVAŞ KABİNESİ'NE YETKİ VERİLDİ

İsrail Güvenlik Kabinesinin, İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesine yetki verdiği bildirildi. Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, bu adımla Savaş Kabinesinin, Güvenlik Kabinesinin onayına ihtiyaç duymadan İran'ın saldırısına verilecek yanıt konusunda karar alabileceği belirtildi.

Savaş Kabinesinin yetkilendirilmesiyle, İran'a verilecek yanıt konusunda karar alma sürecinin hızlı ve kolay hale geleceği ifade edildi. Savaş Kabinesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail\'den İran\'a mesaj: Doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz

İsrail, İran, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den İran'a mesaj: Doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Başaran Mutlu: Adamların toplantı yaptığı masa, sandalyeler ve oda ne kadar basit ve sade.Bu haberi görünce birde bizim kabine toplantımızın yapıldığı ortama baktım ve dedim ki itibardan tasarruf olmaaaaz. 89 25 Yanıtla Ali Arslan: Tiyatro bölüm bilmem kaç 23 0
  • Cengiz BAŞAL: Rabbim size öyle bi bedel ödetecekki ???????????? 65 18 Yanıtla
  • mert çelik: hersey tiyatro,gelecegı bıle tıyatro olarak sekıllendırmısler,hersey sahte yalan,her bır ınsan bu oyunun ıcınde gorevını almıs ınanmayın saf olmayın 57 9 Yanıtla
  • Erhan Nas: film bitti diye kalkarsında sonda ufak bir sahne olur bu o işte 28 1 Yanıtla
  • Adem Deniz: Körler sağırlar birbirlerini ağırlar ?????? 26 1 Yanıtla
  • Gakko 23: Sanki ağır kayıp vermişler İran’la anlaşmalı konuşma. Sırada Hangi ülkeye çöreklenecekler 25 2 Yanıtla Osman nuri öner: Maksat unutturup dikkatleri başka yere çekmek. Şu an batı şeria'da yahudi yerleşimciler filistin köylerine silahlarla saldırıyorlar. Gasp peşindeler. 25 0
  • Ankara null: 2.bolum tiyatroyu cekersiniz nesanki 17 0 Yanıtla
  • İlker Güner: Bitcoini olan çeksin 1 ay sonra tekrar alsın dehşet kâr edecek. Anlaşıldı olay belli oldu yani. 14 0 Yanıtla
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