Dövme bağımlısı fenomen Amber Luke'u görenler çıplak zannetti! Bikinisi yok gibi - Son Dakika
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Dövme bağımlısı fenomen Amber Luke'u görenler çıplak zannetti! Bikinisi yok gibi

16.11.2022 09:58
Dövme bağımlısı fenomen Amber Luke'u görenler çıplak zannetti! Bikinisi yok gibi

Gözlerinin içine kadar dövme yaptıran ve geçici körlük yaşayan sosyal medya fenomeni Amber Luke, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Vücudunun yüzde 90'ını dövmeyle kaplayan Luke, cesur pozuyla ağırları açık bıraktı.

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan 27 yaşındaki dövme bağımlısı Amber Luke, gözlerinin içine kadar dövme yaptırma çılgınlığında dahi bulundu.

DÖVMELERİNE YARIM MİLYON HARCADI

Vücudunun neredeyse her yanı dövmeyle kaplı olan ve dövmeleri için yaklaşık 20 bin sterlin harcayan Avustralyalı model sosyal medyada oldukça aktif. Milyonlarca takipçisi bulunan Luke, eskiden daha normal olan paylaşımlar yapıyordu.

Dövme bağımlısı fenomen Amber Luke'u görenler çıplak zannetti! Bikinisi yok gibi

BİKİNİSİ YOK GİBİ

Geçirdiği göğüs estetiği, dil yarığı, dudak ve yanak dolgusuyla görünüşünü fantastik filmlerdeki karakterlere benzeten fenomen, paylaşımlarında artık çok cesur. Zaman zaman yarı çıplak paylaşımlar yapan Luke'un son paylaşımı hayranlarına kısa süreli şok yaşattı. Leopar desenli bikini giyen Luke'u takipçileri ilk başta çıplak zannetti.

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Amber Luke, Cinsellik, Komik - İlginç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dövme bağımlısı fenomen Amber Luke'u görenler çıplak zannetti! Bikinisi yok gibi - Son Dakika


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