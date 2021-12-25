Üye Girişi
Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı - Son Dakika

Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı

25.12.2021 10:57

Angela isimli genç kız, erkek arkadaşının kendisini aldattığını nasıl öğrendiğini sosyal medya hesabından anlattı. Angela, tatilde olan erkek arkadaşının kendisine fotoğraf gönderdiğini ve gözlük camından başka bir kadının yansımasını fark ettiğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde günün en çok görüntülenen videoları arasına girdi. Angela isimli genç kız, tatilde olan erkek arkadaşıyla sık sık mesajlaşıyordu. Angela son olarak erkek arkadaşından bir fotoğraf göndermesini istedi.

KANO YAPARKEN FOTOĞRAF GÖNDERDİ

Genç adam, kano yaptığı anlarda çektiği bir görüntüyü kız arkadaşına gönderdi. Ancak hesaplayamadığı bir şey vardı. Önündeki kadın, gözlük camına yansımıştı.

DETAYI HEMEN FARK ETTİ

Erkek arkadaşının gözlük camındaki detayı hemen fark eden Angela, ihanete uğradığını öğrendi. Bu durumu erkek arkadaşıyla paylaşan Angela öncesinde yanlış anladığı yönünde bir cevap aldı ancak daha sonra genç adam, Angela'yı aldattığını itiraf etti.

MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Fotoğraftaki detayı fark etmesinin ardından erkek arkadaşıyla tüm ilişkisini kesen genç kız, başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme ve binlerce beğeni aldı.

İşte söz konusu fotoğraf:

Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yolladı, gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı
YORUMLAR
500

Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı - Son Dakika Dünya


Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Kahreden kaza! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu Kahreden kaza! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu         
12:23
Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun babasını işten kovdular Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun babasını işten kovdular         
12:13
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada         
12:07
Kocasını öldürüp tandırda yakan kadın, neden çıldırdığını anlattı: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu Kocasını öldürüp tandırda yakan kadın, neden çıldırdığını anlattı: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu         
11:46
Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı         
11:31
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54

Son Dakika Haberleri
12:22 Kahreden kaza! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu
12:15 Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi
12:13 Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun babasını işten kovdular
12:07 İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı
12:07 Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı: DNA'mızı bozdu!
12:06 İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada
12:05 Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı
12:02 Türk-İş'ten 'fahiş fiyat' genelgesi! "Aynı hızla düşmeli!!
11:46 İnci Pastanesi'nden taklitçilerine Google davası
11:41 Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 12:34:41. #1.11#
SON DAKİKA: Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement