Greta Thunberg İsrail\'den Sınır Dışı Edildi

İSRAİL Dışişleri Bakanlığı, Madleen gemisinde bulunan İsveçli aktivist Greta Thunberg'in ülkesine gönderildiğini açıkladı.
Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisindeki insan hakları aktivisti İsveçli Greta Thunberg'in sınır dışı edildiği duyuruldu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Greta Thunberg'in Fransa üzerinden İsveç'e gitmek üzere İsrail'den ayrıldığı bildirildi.
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