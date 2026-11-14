GTA 6\'yı serinin yaratıcıları bile oynayamadı: Ön siparişte rekor kırıldı

BBC'nin haberine göre, 13 yıllık bekleyiş, iki erteleme ve çok konuşulan sızıntıların ardından çıkışı yaklaşan Grand Theft Auto 6'yı (GTA 6) serinin ilk oyununu geliştirenler bile henüz oynayamadı. Rockstar Games, şimdiye kadarki en büyük yapımını sıkı bir gizlilikle koruyor.

GTA'nın ortak yaratıcısı Dave Jones, "Hepimiz ne yaptıklarını görmek için bekliyoruz" dedi. İlk oyunun yazarı ve tanıtım sorumlusu Brian Baglow da oyunu oynayıp oynamadığı sorusuna başını sallayarak yanıt verdi; ancak şikâyetçi olmadığını, ön siparişini çoktan verdiğini söyledi.

İlk Grand Theft Auto, 1997'de İskoçya'nın Dundee kentinde küçük bir ekip olan DMA Design tarafından piyasaya sürülmüştü. Lemmings oyunuyla tanınan stüdyo başlangıçta Race'n'Chase adlı bir yarış oyunu üzerinde çalışıyordu. Jones'a göre fark yaratan fikir, oyuncunun arabadan inip yaya olarak dolaşabilmesi ve başka araçları çalabilmesiydi.

Jones, ekibin önce hem suçlu hem de polis olarak oynanabilen bir oyun düşündüğünü, ancak "kötü adamı oynamanın çok daha eğlenceli" olduğuna karar verdiklerini anlattı. Oyunun şiddet ve suç temaları o dönem İngiltere parlamentosunda tartışılmış, yasaklanması istenmişti. Sonradan bu tartışmanın büyük bölümünün yayıncı BMG Interactive'in viral pazarlama hamlesi olduğu ortaya çıktı.

2013'te çıkan GTA V, yalnız üç günde 1 milyar dolar gelir elde ederek o güne kadar bu hıza ulaşan ilk eğlence ürünü olmuştu. GTA 6'nın ise her alanda selefini geçmesi bekleniyor. Oyunda Jason ve Lucia adlı iki yeni ana karakter yer alıyor; Lucia, serinin 3D oyunlarındaki ilk oynanabilir kadın karakter.

Oyun, kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor ve haritasının GTA V'inkinin iki katı büyüklükte olması bekleniyor. PlayStation ve Xbox, GTA 6'nın kendi dijital mağazalarının tarihinde en çok ön sipariş alan oyun olduğunu açıkladı. Bunun bir nedeni de 212 GB'lık dev boyut: Birçok oyuncu, çıkış günü beklememek için oyunu önceden indirmek amacıyla ön sipariş veriyor.

Kaynak: BBC