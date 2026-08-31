Güney Afrika\'da Riskli Uçuş Gösterisi

Güney Afrika'da bir ragbi karşılaşması öncesi yapılan gösteride, iki yolcu uçağı stadyuma 15 metre mesafen geçiş yaptı.Gelen tepkilere karşın havayolu şirketi geri adım atmadı, pilotları övdü.Olay ezeli rakipler Güney Afrika ve Yeni Zelanda arasındaki ragbi maçının başlamasından önce yaşandı.İki yolcu uçağı Cape Town'daki DHL Stadyumu üzerine alçaldı ve renkli dumanlar arasında geçişi yaptı.Sonrasında başlayan tartışmada bir kısım gösteriyi riskli bulurken, bazıları da yolcu uçağıyla bu geçişi yapabilmek için gereken uzmanlığı övdü. Airlink Havayolları ise tepkilere karşın, gösteri uçuşunun havacılık otoritelerinin desteğiyle dikkatlice yapıldığını açıkladı.Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün analizine göre "öndeki uçak stadyumun tepe bölümüne 15 metreden daha az bir yükseklikten geçti."İki yolcu uçağı Brezilya yapımı Embraer tipiydi.Havayolu şirketinin sosyal medyadan, görüntülerle birlikte yaptığı paylaşımda, gösteriyi, "Planlama. Hassasiyet. Performans" diyerek övdü.Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "İki uçak da son derece deneyimli mürettebat tarafından uçuruldu" denildi.Açıklamada ayrıca, uçuşların "geçit töreni için onaylanmış ve prova edilmiş güvenlik irtifası ve hız sınırları" dahilinde gerçekleştirildiği savunuldu.

Tepkilere karşın birçok Güney Afrikalı da ülke pilotlarının bu geçişi başarabilmiş olmasından duydukları gururu dile getirdi.Spor Bakanı Gayton McKenzie X'te "Dünyanın en iyi pilotlarına sahip olduğumuz bilinen bir gerçek, muhteşemdi" dedi. Alçak irtifada yapılan uçuş, Güney Afrika'daki bazı büyük maçlar öncesindeki hazırlık sürecinin bir özelliği haline geldi.En dikkat çekicisi, Güney Afrika'nın Yeni Zelanda'yı yendiği 1995 Ragbi Dünya Kupası finalinin başlamasından önce Güney Afrika Havayolları'na ait bir jetin Johannesburg stadyumunun üzerinden uçmasıydı.Invictus filmiyle de ölümsüzleştirilen maç, ülkenin ilk siyah başkanı Nelson Mandela daha önce apartheid hükümetiyle yakından ilişkili ve siyah oyuncuları allaşn ragbi milli takımının formasını giymesi nedeniyle sembolikti.ABD'de savaş uçakları, Super Bowl gibi büyük organizasyolarda gösteri geçişi yapabiliyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .