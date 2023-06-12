Şaşırtan iddia: Güney Afrika'daki deprem Türkiye ile bağlantılı - Son Dakika
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Şaşırtan iddia: Güney Afrika'daki deprem Türkiye ile bağlantılı

12.06.2023 14:07

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin, Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Jeolog Dr. Gideon Groenewald, depremin Afrika plakasıyla ilişkili olduğunu ve muhtemelen Türkiye'deki depremlerle alakalı olduğunu belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dün meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin, Türkiye'de 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Güney Afrikalı jeolog Dr. Gideon Groenewald, SABC televizyonuna yaptığı değerlendirmede, Johannesburg şehrinde bu tür bir depremin son 6 yıl içinde ilk kez yaşandığını söyledi.

"AFRİKA PLAKASI, O PLAKAYLA İLİŞKİLİ"

Groenewald, "Yer kabuğundaki plakaların hareket ettiğini hatırlamak zorundayız. Bence bu deprem büyük olasılıkla Türkiye'deki çok ciddi depremlerle alakalı. Afrika plakası, o plakayla ilişkili ve de muhtemelen o plaka yüzünden şimdi bir parça tepki verdi." ifadelerini kullandı.

CAN YA DA MAL KAYBI OLMADI

Gauteng eyaletinde dün 5,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Türkiye saatiyle gece 03.00 sıralarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Alberton kenti olduğunu duyurmuştu. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmamıştı.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Güney Afrika, Türkiye, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şaşırtan iddia: Güney Afrika'daki deprem Türkiye ile bağlantılı - Son Dakika


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