İran'ın bölgedeki İngiliz askeri noktalarını hedef almasının ardından, Güney Kıbrıs'ta güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı. Limasol yakınlarındaki RAF Akrotiri hava üssüne yönelik İHA saldırılarının ardından, sivil havacılıkta da hareketli saatler yaşandı.
Güvenlik tehdidi nedeniyle ülkenin ikinci büyük havalimanı olan BAF Havalimanı acil kodla tahliye edildi. Uçuşların durdurulduğu ve terminalin boşaltıldığı anlarda yolcular arasında kısa süreli panik yaşanırken, bölgedeki askeri hareketlilik ve güvenlik önlemleri artırıldı.
Son Dakika › Dünya › Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor - Son Dakika
