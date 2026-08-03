Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar 3 Can Aldı
Güney Kore'de 40,9 dereceye ulaşan sıcaklıklar sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNEY Kore'de ülkenin birçok bölgesinde aşırı sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.
Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), ülkenin güneydoğusundaki Daegu kentinde hava sıcaklığının 40,9 dereceye ulaşarak 1942'den bu yana ilk kez 40 dereceyi aştığını açıkladı. Yetkililer, aşırı sıcaklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak: DHA
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