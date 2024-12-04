Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor - Son Dakika
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Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor

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Güney Kore'de sular durulmuyor. İktidarda bulunan Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) Genel Başkanı Han Dong-hoon, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim kararı almasına tepki gösterdi. Dong-hoon, ''Başkan Yoon bu trajik durumu doğrudan ve etraflıca açıklamalıdır'' dedi. Muhalefetteki Demokratik Parti'den (DP) yapılan açıklamada ise, ''Derhal istifa etmemesi halinde Yoon hakkında azil işlemlerinin başlatılacağı'' ifade edildi. ABD'den ise sıkıyönetimden geri dönülmesi kararına destek geldi.

04.12.2024 06:51
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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 50 yıldan uzun süredir ilk kez ilan edilen sıkıyönetim kararından 6 saat sonra vazgeçildi. Kararın ardından ise ülkede siyasi kaos sürüyor. Kendi partisinden de Yoon'a tepki geldi. PPP Genel Başkanı Han Dong-hoon sıkıyönetim kararını "trajik" olarak niteleyerek, "İktidar partisi olarak halk karşısında çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. "Başkan Yoon, bu trajik durumu doğrudan ve etraflıca açıklamalıdır" diyen Han, "Söz konusu sıkıyönetim uygulamasını tavsiye eden savunma bakanı derhal görevden alınmalı ve tüm sorumlular hesap vermelidir" şeklinde konuştu.

"DERHAL İSTİFA ETMELİ"

Muhalefetteki DP'den yapılan açıklamada ise, Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesine sert tepki gösterilerek, "Derhal istifa etmemesi halinde Yoon hakkında azil işlemlerinin başlatılacağı" kaydedildi. "Başkan Yoon'un Anayasa'yı yok etme ve demokrasiyi ayaklar altına alma suçuna seyirci kalmayacağız" denilen açıklamada, "Başkan Yoon derhal gönüllü olarak istifa etmelidir" çağrısında bulunuldu.

Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor

ABD SIKIYÖNETİM SÜRECİNDEN GERİ DÖNÜLMESİNDEN MEMNUN

ABD yönetimi, Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un aldığı sıkıyönetim kararına karşı meclisin aksi yönde adım atması ve Yoon'un sıkıyönetimi sonlandırma kararı almasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Yapılan yazılı açıklama yapan bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Güney Kore'de dün yaşanan krizin sona ermesinden dolayı memnun olduklarını açıkladı.

ABD'li sözcü, "Başkan Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili süreci tersine çevirmesi ve Ulusal Meclisin bunu sona erdirme kararına saygı duyması bizi memnun etti. ABD-Güney Kore ittifakının temelinde demokrasi yer alıyor; bölgedeki durumu izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMİŞTİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu iddia ederek sıkıyönetim ilan ettiğini açıklamıştı. Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su sıkıyönetim komutanı olarak atanırken, meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanmıştı. Ancak, Ulusal Meclis'te yapılan acil toplantıda sıkıyönetimin kaldırılması yönünde karar alınmıştı. Kabinenin meclisin aldığı sıkıyönetimi kaldırma kararını onaylamasının ardından açıklama yapan Yoon, "Ulusal Meclis'ten sıkıyönetimin kaldırılması yönünde bir talep geldi, ben de sıkıyönetimi uygulamak üzere seferber edilen birlikleri geri çektim" ifadelerini kullanmıştı. Yoon'un ilan ettiği sıkı yönetim yaklaşık 6 saatin ardından sona etmişti.

Güney Kore\'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yasin null:
    abd memnunmuş ne oldu lan dünyanın sahibimisiniz her yere karışıyorsunuz. 11 2 Yanıtla
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