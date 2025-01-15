GÜNEY Kore'de, sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, gözaltı merkezine nakledildi.
Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, bugün gözaltına alındıktan sonra Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'ne (CIO) götürüldü. Sıkıyönetim teklifiyle ilgili sorgulamanın bitmesinin ardından Yoon, gözaltı merkezine nakledildi.
Yoon'un avukatları kararın yasallığının gözden geçirilmesi için mahkemeye başvuruda bulundu.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?