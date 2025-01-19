GÜNEY Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol resmen tutuklandı.
15 Ocak'ta gözaltına alınan Yoon Suk Yeol, Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından 'ayaklanmaya liderlik etme' ve 'yetkisini kötüye kullanma' suçlarından tutuklandı.
Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), savcılığın 20 gün dolmadan iddianameyi hazırlayacağını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?