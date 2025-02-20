Güney Kore Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol\'un Duruşması Başladı

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GÜNEY Kore'de, 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından başlatılan soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, 'ayaklanma' suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ilk duruşmasına katıldı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde yerel saatle 10.00'da başlayan duruşmada hakim, yargılamanın 24 Mart'taki ikinci duruşmada devam etmesine karar verdi.

Duruşmada Yoon'un avukatları, dava dosyasını henüz tam olarak incelemedikleri gerekçesiyle suçlamalarla ilgili savunmalarını ileriki bir tarihte yapacaklarını bildirdi. Yoon'un avukatlarının, tutuklama şartlarının ortadan kalktığı gerekçesiyle yaptığı tutuksuz yargılama talebi ise mahkeme tarafından incelemeye alındı.