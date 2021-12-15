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Güney Kore'nin en büyük süt şirketi reklamında kadınları inek olarak gösterdiği için özür diledi - Son Dakika
BBC

Güney Kore'nin en büyük süt şirketi reklamında kadınları inek olarak gösterdiği için özür diledi

15.12.2021 12:59
Güney Kore'nin en büyük süt şirketi reklamında kadınları inek olarak gösterdiği için özür diledi

Kamuoyundan büyük tepki alan video, markanın YouTube kanalından kaldırıldı ancak internet kullanıcılarının filmi platforma tekrar yüklemesiyle reklam viral hale geldi.

Güney Kore’nin en büyük süt şirketi Seoul Milk’in reklam filminde bir erkek, bir tarladaki kadınları gizlice kameraya çekiyor. Bu sırada kadınlar ineklere dönüşüyor.

Kamuoyundan büyük tepki alan video, markanın YouTube kanalından kaldırıldı ancak internet kullanıcılarının filmi platforma tekrar yüklemesiyle reklam sosyal medyada viral oldu.

Reklam filmi elinde bir kamerayla kırsalda gezinen bir erkeğin görüntüsüyle başlıyor.

Bir erkek, "Sonunda saf bir temizlik anında görüntülerini almayı başardık" diyor.

Bunu, erkeğin çalıların arkasında saklanmış, dereden su içip yoga yapan bir grup kadını kameraya kaydettiği görüntüsü izliyor.

Erkek yanlışlıkla ince bir dala basıp kadınlar korkutuyor ve bu anda kadınlar ineklere dönüşüyor.

Reklam, "Temiz su, organik yem, yüzde 100 saf Seoul Milk. Cheongyang'ın hoş doğasındaki organik bir çiftlikten organik süt." sözleriyle bitiyor.

Bazı izleyiciler filmdeki erkeğin bu davranışını ‘’molka’’ adı verilen minyatür kameraları kullanarak, insanların gizlice görüntülerini almak suçuyla kıyasladı.

‘"Seoul Milk’in ana şirketi Seoul Daire Cooperative, internet sistesinde yaptığı açıklamada, "Geçen ayın 29’unda paylaşılan süt reklamı ile ilgili rahatsızlık duyan herkesten özür diliyoruz" dedi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz ve bu konuda bir iç izleme başlatacağız. Bu tip vakaların gelecekte yaşanmaması için gereken ekstra önlemleri alacağız. Başımızı özür dileyerek önümüze eğiyoruz."

Casus kamera suçları son yıllarda artışta

Reklam, Güney Kore’de cinsiyetçilik ve toplumsal cinsiyet duyarlılığı konularında ulusal bir tartışmayı tetikledi ancak eleştiriler kadınların inek olarak betimlenmesiyle lgili değil.

Gizli kamera anlamına gelen "molka" suçları Güney Kore’de kadınlar için spesifik bir sorun haline geldi. Güney Kore’de casus kamera suçları da son yıllarda artıyor.

Bu Seoul Milk’in yaptığı bir hata nedeniyle manşetlerde yer aldığı ilk haber de değil.

Firma, 2003 yılında nü modellerin birbirine yoğurt püskürttüğü bir gösteri düzenlemişti.

Seoul Milk’in pazarlama departmanı başkanı ve gösteride rol alan modeller müstehcenlik suçuyla cezaya çarptırılmıştı.

BBC Korece Servisi'nden Hyojung Kim habere katkıda bulundu

Güney Kore, Youtube, İnek, Seul, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Kore'nin en büyük süt şirketi reklamında kadınları inek olarak gösterdiği için özür diledi - Son Dakika Dünya

BBC

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