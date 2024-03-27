Gürcistan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Gürcistan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

Gürcistan Avrupa Şampiyonası\'na katılma hakkı elde etti

Avrupa Şampiyonası’nda son iki yerin belirleneceği karşılaşmaların yapıldığı günde Gürcistan tarih yazarak ilk kez şampiyonaya katılma hakkı elde etti. Türkiye ise Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında aldığı ağır yenilgi ile konuşuluyor.

27.03.2024 02:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Şampiyonası’nda son iki yerin belirleneceği karşılaşmaların yapıldığı günde Gürcistan tarih yazarak ilk kez şampiyonaya katılma hakkı elde etti. Gürcistan F Grubu’nda Türkiye’nin son rakibi oldu.

Yunanistan’ı Tiflis’te ağırlayan Gürcistan takımı, golsüz biten maçta penaltılarla kupaya adını yazdırdı.

F Grubu’nda Portekiz ve Çekya da bulunuyor.

Salı günü yapılan play-off maçları sonunda Ukrayna ve Polonya da kupaya kalan diğer takımlar oldu.

Türkiye ise Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında aldığı ağır yenilgi ile konuşuluyor.

Viyana’da yapılan maçı ev sahibi takım 6-1 kazandı.

Avusturya'ya farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Xaver Schlager, 44., 49. ve 59. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Michael Gregoritsch, 78. dakikada penaltıdan Christoph Baumgartner ve 90+5. dakikada Maximilian Entrup attı.

Türkiye’nin tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Türkiye Milli Takımı’nın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, maç sonu basın toplantısında bu tarz mağlubiyetlerin genç bir milli takımı geliştirebileceğini savundu.

Sorumluluğun kendisinde olduğunu söyleyen Montella istifa sorusunu provokasyon olarak niteledi ve cevaplamadı.

Alınan ağır yenilgi, Avusturya - Türkiye başlığını X’te trend topic’ler arasına soktu.

Socrates yorumcuları Emre Özcan ve Erman Yaşar, milli takımın halen 11’inin belirlenmemiş oluşuna dikkat çekti.

Kırmızı Beyazlılar, Avusturya karşılaşması öncesi Macaristan ile oynanan hazırlık maçını da kaybetti.

Euro 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: BBC

Gürcistan, Türkiye, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Futbol, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gürcistan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında ölü ve yaralılar var
    02:09 İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında ölü ve yaralılar var

    İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. İsrail savaş uçakları Refah'ın farklı bölgelerinde 4 eve saldırı düzenledi. Saldırılar sonucunda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Ayrıca İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ndeki bir evde düzenlediği hava saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti. İsrail güçleri ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki El-Emel Hastanesi'ni toprak bariyerlerle kapatarak sağlık ekipleri ve hastaları oradan ayrılmaya zorladı.

  • Hamas Lideri Mervan İsa'nın Öldürülmesi İddiası Şüpheli
    01:39 Hamas Lideri Mervan İsa'nın Öldürülmesi İddiası Şüpheli

    Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava saldırısında Mervan İsa'yı öldürdüğü iddiasının güvenilirliğinin bulunmadığını belirtti. Rişk, İsrail'in açıklamasının amacının krizleri örtbas etmek olduğunu ifade etti.

  • Cenevre'de Filistin'e Destek İçin İftar Programı Düzenlendi
    01:03 Cenevre'de Filistin'e Destek İçin İftar Programı Düzenlendi

    Cenevre'deki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkını desteklemek amacıyla iftar programı düzenledi. Programa çok sayıda STK temsilcisi ve davetli katıldı. Filistin bayrakları ve 'Özgür Filistin' pankartı etkinlik alanına asıldı. Katılımcılar, birbirlerine birçok ülke mutfağından yemekler ikram etti ve toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

  • Nijerya'da Boko Haram'ın 2 elebaşı orduya teslim oldu
    00:41 Nijerya'da Boko Haram'ın 2 elebaşı orduya teslim oldu

    Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 2 elebaşı, orduya teslim oldu. Ordu komutanlarından Abubakar Abdullahi, Borno eyaletindeki operasyonlar sırasında örgütün 2 elebaşının teslim olduğunu açıkladı. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenlemektedir.

BBC

00:13 Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS’ye girdiler mi Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS'ye girdiler mi?
23:19 Francis Scott Key Köprüsü’nün yıkılması ABD’de 81 milyar dolarlık ticari kayba mal olacak Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılması ABD'de 81 milyar dolarlık ticari kayba mal olacak
22:49 Gürcistan, Yunanistan’ı eleyerek Türkiye’nin son rakibi oldu Gürcistan, Yunanistan'ı eleyerek Türkiye'nin son rakibi oldu
22:46 Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede
22:40 CHP lideri Özgür Özel’den Meral Akşener’e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var
23:36 İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya tepki: Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu senin İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tepki: Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?
21:13 Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
20:20 Erdoğan, Belçika’da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü
19:43 Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 03:06:12. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement