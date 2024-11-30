Gürcistan\'da AB Katılım Müzakereleri Protesto Edildi

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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararının ardından başlayan protestolarda 107 kişi gözaltına alındı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan parlamentosu önünde düzenlenen protesto eylemlerinde 107 kişi gözaltına alındı. Açıklamada, protestolara müdahale eden 10 polisin yaralandığı ifade edildi. Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin Avrupa Birliği katılım müzakerelerinin 2028 yılı sonuna kadar askıya alındığını açıklamasının ardından Tiflis'te protestolar başladı.