Gürcistan'da 'yabancı etki ajanlığı' yasası tartışmalara yol açıyor - Son Dakika
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Gürcistan'da 'yabancı etki ajanlığı' yasası tartışmalara yol açıyor

Gürcistan\'da \'yabancı etki ajanlığı\' yasası tartışmalara yol açıyor

Gürcistan Meclis Başkanı Papuashvili, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin veto ettiği 'yabancı etki ajanlığı' tasarısını imzaladı. Ülkedeki sivil toplum örgütleri, yasayı tanımayacaklarını açıkladı. Yasaya göre, yurtdışından fon alan kuruluşlar kayıt yaptırmak zorunda kalacak.

03.06.2024 13:37
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(ANKARA) - Gürcistan Meclis Başkanı Papuashvili, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin veto ettiği 'yabancı etki ajanlığı' tasarısını bugün imzaladı. Ülkedeki sivil toplum örgütleri, yurtdışından fon alan kurumların 'fişlenmesine' yol açan yasayı tanımayacaklarını açıklamıştı.

Gürcistan'da tartışma yaratan 'yabancı etki ajanlığı' tasarısı yasalaştı. Meclis Başkanı Shalva Papuashvili, tasarıyı bugün imzaladı.

Gürcistan'da bir yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyor. Ancak Cumhurbaşkanı yasayı imzalamayı reddederse, yasa Meclis Başkanı'na gönderiliyor. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin vetosunun ardından, tasarı Meclis Başkanı'nın önüne gelmişti.

Meclis Başkanı'nın bugün onadığı yasa, yarın yayınlanacak. Yarından itibaren 60 gün içinde yasanın temel hükümleri yürürlüğe girecek. 60 günün ardından mali kaynaklarının yüzde 20'sinden fazlasını yurtdışından alan sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşları 'yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten kuruluşlar' olarak kayıt yaptırmak zorunda kalacak. Gürcistan basınına göre, yüzden fazla sivil toplum örgütü yasayı protesto ederek kaydolmayacağını ve yasayı tanımayacaklarını açıkladı.

Ülkedeki sivil toplum örgütleri, yasanın Rusya etkisinde hazırlandığını ve ifade ve örgütlenme özgürlüğünü tehdit ettiğini söylerken; Meclis Başkanı Papuashvili bugün yaptığı açıklamada yasayı şu sözlerle savundu:

"Bu yasanın temel amacı Gürcistan'ın siyasi, ekonomik ve toplumsal düzenini dış müdahalelere karşı güçlendirmektir. Yasanın yaklaşımı basit ve açıktır. Eğer sivil toplum kuruluşları ve medya, yabancı hükümetlerden aldıkları fonlarla karar alma sürecine dahil olmak ve Gürcü halkının hayatını etkilemek istiyorlarsa, asgari şeffaflık standardını karşılamalıdırlar. Halk her bir aktörün arkasında kimin olduğunu bilmelidir. Bu durum devlet kurumları, siyasi partiler ve kamu görevlileri için geçerli olduğu gibi, yabancı finansmanlı kuruluşlar için de geçerli olmalıdır."

30 yılın en kitlesel eylemleri

Tasarı, gündeme geldiği nisan ayından beri ülkede protesto ediliyor. Gürcistan'da 'Rus yasasına hayır' sloganıyla yapılan protesto eylemleri, ülke tarihindeki en kalabalık eylemler olarak görülüyor.

Türkiye'de iktidarın Meclis'e sunmayı planladığı 9. Yargı Paketi'nin taslak metninde yer alan 'etki ajanlığı" düzenlemesine benzetilen Gürcistan'daki 'yabancı etki ajanlığı' yasası, dışarıdan fon alan bağımsız medya ve sivil toplum kuruluşlarının 'yabancı bir gücün çıkarlarına hizmet eden ajanlar' olarak kayıtlara geçirilmesini zorunlu kılıyor.

Finansmanının yüzde 20'sinden fazlasını Gürcistan dışından alan kuruluşları 'yabancı etki ajanı' olarak sınıflandıran yasanın, 2012'de Rusya'da yürürlüğe giren ve benzer bir uygulama olan 'yabancı ajan' yasasından esinlendiği düşünülüyor.

Ülkedeki protesto eylemleri, yasayı Gürcistan demokrasisine 'darbe' olarak niteliyor. Protestocular, bu yasayla Gürcistan'ın Avrupa Birliği üyesi olma hedefinden uzaklaştığını da savunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Gürcistan'da 'yabancı etki ajanlığı' yasası tartışmalara yol açıyor - Son Dakika

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