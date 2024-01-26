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Gustav Klimt'in kayıp tablosu ortaya çıktı, açık artırmada satılacak - Son Dakika
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Gustav Klimt'in kayıp tablosu ortaya çıktı, açık artırmada satılacak

Avusturyalı ünlü ressam Gustav Klimt'in 100 yıl aradan sonra bulunan eseri 'Bayan Lieser'in portresi' tablosu, 24 Nisan'da açık artırmada satılacak. Tablonun değeri 50 milyon avro olarak belirlendi. Tablo, 1998 Washington İlkeleri uyarınca Adolf ve Henriette Lieser'in yasal halefleri adına satılacak.

Gustav Klimt\'in kayıp tablosu ortaya çıktı, açık artırmada satılacak
26.01.2024 - 14:20,
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Avusturyalı ünlü ressam Gustav Klimt'in eseri "Bayan Lieser'in portresi" tablosu yaklaşık 100 yıl aradan sonra ortaya çıktı. 50 milyon avro değer biçilen tablo, 24 Nisan'da açık artırmada satılacak.

Avusturya merkezli müzayede evi Im Kinsky, dün Gustav Klimt'in son eserlerinden biri olan ve en son 1925 yılında fotoğraflanan ünlü tablonun ortaya çıktığını belirterek "Tablonun daha önce kayıp olduğu düşünülüyordu. Onlarca yıldır bu önemli sanat eseri, kamuoyu tarafından bilinmeyen bir Avusturya vatandaşının özel mülkiyetindeydi" dedi. 1917 yılında yapılan tablonun dünyayı gezerek sergileneceğini belirten Im Kinsky, tablonun 1998 Washington İlkeleri uyarınca yapılan bir anlaşmaya dayalı olarak Adolf ve Henriette Lieser'in yasal halefleri adına 24 Nisan'da açık artırmada satılacağını ifade etti.

WASHINGTON İLKELERİ

44 ülke, sivil toplum kuruluşları ve sanat uzmanları, 1998 yılında Washington Konferansı'nda bir araya gelerek savaş zamanı Nazilerin çoğunlukla Yahudi ailelerin zorla el koyduğu mülklerini gerçek sahiplerine iade edilmesinin yollarını ele alan Washington İlkeleri'ni (11) belirlemişti.

"NAZİ DÖNEMİNDE EL KONULAN SANAT ESERLERİ UZMANLIĞI"

Im Kinsky, tablonun küçük bir müzayede evi olarak kendilerinin tercih edilmesiyle ilgili olarak "Klimt'in eserlerinin konumlandırılması konusundaki uzun yıllara dayanan deneyimin ve daha da önemlisi, Nazi döneminde el konulan ve ele geçirilen sanat eserleriyle ilgilenme konusundaki uluslararası uzmanlığının bir takdiridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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