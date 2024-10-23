Guterres, BRICS Zirvesi İçin Kazan\'da

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BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BRICS Liderler Zirve'sine katılmak üzere Rusya'nın Kazan şehrine ulaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Kazan'a geldi. Havaalanında, uzun süredir devam eden Rus ve Tatar geleneklerine uygun olarak sıcak bir şekilde karşılandı. Onur konuğu olan Genel Sekreter'e meşhur Rus ekmeği ve tuz ikram edildi" denildi.