Guterres'ten Suriye'ye Destek Mesajı - Son Dakika
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Guterres'ten Suriye'ye Destek Mesajı

Guterres\'ten Suriye\'ye Destek Mesajı
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BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Şam'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak İsrail'in ihlallerine tepki gösterdi. BMGK'nın yapısını eleştiren Guterres, "Golan Tepeleri Suriye toprağıdır, Suriye'ye ait olan Suriye'nindir ve elinden alınamaz" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Guterres, 2011 yılında başlayan baskı döneminden rejimin çöküşüne kadar ülkeye gelmemek yönünde bilinçli bir karar aldığını aktardı. Guterres, Suriye'nin bugün bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, ülkenin sadece çatışmaların yaralarını sarmak için değil, aynı zamanda tüm Suriyeliler için daha istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğin temellerini atma fırsatına sahip olduğunu ifade etti.

'SİYASİ GEÇİŞ SÜRECİNİ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ'

Birleşmiş Milletler'in Suriye üzerinde farklı bir ajandası olmadığını, tek gündemlerinin Suriye hükümetinin ve halkının gündemi olduğunu vurgulayan Guterres, yeni döneme ilişkin destek mesajı verdi. Guterres, geçiş dönemi adaletinin sağlanması, kalıcı bir anayasa taslağının hazırlanması ile özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesi de dahil olmak üzere ülkenin siyasi geçiş sürecini desteklemeye hazır olduklarını bildirdi. On yılı aşkın süren bir çatışmadan çıkan hiçbir ülkenin tek başına yeniden inşa edilemeyeceğine dikkat çeken BM Genel Sekreteri, uluslararası topluma Suriye'nin ekonomik toparlanması, altyapısının onarımı ve mültecilerin güvenli dönüşü için dayanışma çağrısında bulundu.

'GOLAN TEPELERİ SURİYE TOPRAĞIDIR'

Toplantıda Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin öneminin altını çizen Guterres, İsrail'in ihlallerine ve Golan Tepeleri çevresinde yaşananlara değindi. Durumu 'tamamen kabul edilemez' olarak nitelendiren Guterres, "Uluslararası topluma hatırlatmak isterim ki, Golan Tepeleri Suriye toprağıdır, Suriye'ye ait olan Suriye'nindir ve elinden alınamaz. Kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına yönelik ihlaller son derece ciddidir ancak bu durum Golan Tepeleri'nin Suriye topraklarının bir parçası olduğu gerçeğini unutturmamalıdır" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KONSEYİ'NE 'VETO' ELEŞTİRİSİ

Basın mensuplarının İsrail'in Suriye topraklarına yönelik askeri operasyonları ve geçmişteki 'Golan Tepeleri' kararlarına ilişkin sorularını da yanıtlayan Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) mevcut yapısını eleştirdi. Sahadaki BM gücünün, ihlallerin sonuçlarını en aza indirmek için elinden geleni yaptığını aktaran Guterres, BMGK'nın jeopolitik bölünmeler yaşadığını ve meşruiyet sorunuyla karşı karşıya olduğunu kaydetti. Guterres, konseyin yapısının günümüz dünya gerçeklerini yansıtmadığını belirterek, veto hakkı kullanımının birçok durumda uluslararası hukukun işlemesi için gereken adımları engellediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Politika, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Guterres'ten Suriye'ye Destek Mesajı - Son Dakika

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