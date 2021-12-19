Sosyal medyada genç bir kadın tarafından paylaşılan görüntü, çok konuşuldu. Söz konusu görüntüde genç bir adamın, evden çıkan yarı çıplak kadını öptüğü anlar yer alıyor. Ancak olayın aslı bu kadar basit değil.
Ailesinin ev ziyaretine gittiği sırada hasta olduğunu belirten adam, evde kalmak istedi. Adamın asıl amacı, evde kimse yokken sevgilisiyle vakit geçirmekti. Fakat güvenlik kamerasını hesaba katamadı.
Genç kadın, ilginç bir bahaneyle kendilerine eşlik etmeyen kocasından şüphelenip, güvenlik kameralarını izledi. Kadın, kayıtlarda gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. Çünkü kocası, evden çıkardığı yarı çıplak bir kadını öpüyordu.
Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından, konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, "İşte teknolojinin nimetleri, artık onunla değilsindir herhalde" gibi yorumlarda bulundu. Söz konusu görüntü, kısa süre içerisinde 5.3 milyon görüntülenme aldı.
Son Dakika › Dünya › Güvenlik kameralarını izleyen kadın, kocasının yanındaki kadını görünce sinir krizi geçirdi - Son Dakika Dünya