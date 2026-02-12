Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: ABD, İran ile müzakerelerin devam etmesini istiyor

ABD'de Orta Doğu diplomasisi ve Epstein belgeleri tartışmaları gündemin üst sıralarında yer almayı sürdürüyor. Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Melis Yaşar'ın sunduğu programda hem İsrail–ABD hattındaki temasları hem de Epstein belgelerine yönelik ilgiyi değerlendirdi.

"NETANYAHU 7. KEZ TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD temaslarına dikkat çeken Sural, "İsrail'in resmen Gazze Barış Kurulu'na üyeliği imzalandı. Netanyahu 7. kez Trump ile görüştü, hiçbir dünya lideri Trump ile bu kadar sık görüşmüyor" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun İran'a yönelik tutumuna da değinen Sural, "Netanyahu İran'a müdahale yapılması gerektiğini savunuyor" dedi.

"ABD ŞU AN İRAN İLE MÜZAKERELERİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR"

İran cephesinden gelen mesajlara ilişkin değerlendirmede bulunan Sural, "İran, balistik füze programı ve İsrail'in dayattığı maddeleri kabul etmeyeceklerini söyledi" ifadelerini aktardı. ABD'nin yaklaşımına da dikkat çeken Sural, "ABD şu an İran ile müzakerelerin devam etmesini istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"SANSÜRLENEN EPSTEIN BELGELERİNİN İNCELENMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

ABD kamuoyunda Epstein belgelerine yoğun bir ilgi olduğunu vurgulayan Sural, "ABD'de Epstein belgelerine yoğun bir ilgi var. Sansürlenen Epstein belgelerinin Temsilciler Meclisi'nde incelenmesi çok önemli" dedi. Belgelerde Trump'ın isminin geçmesine ilişkin ise, "Epstein belgelerinde Trump'ın isminin geçmesi onu çok etkilemedi" ifadelerini kullandı.