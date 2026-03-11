Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: ABD\'de savaş karşıtlığı giderek artıyor

Washington temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'de savaşın ekonomik ve siyasi etkilerini değerlendirdi. Sural, petrol ve benzin fiyatlarının yükselmesinin Amerikan halkı üzerindeki en büyük gündem maddesi haline geldiğini belirtirken, savaş karşıtı görüşlerin de her geçen gün arttığını ifade etti.

"TRUMP 'SAVAŞ BİTİYOR' DİYOR AMA OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

Sural, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona erdiğine yönelik açıklamalarına rağmen sahadaki operasyonların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Savaşın henüz sona ermiş gibi görünmediğini belirten Sural, askeri operasyonların sürdüğünü ve çatışmanın yakın zamanda tamamen duracağına dair güçlü bir işaret bulunmadığını ifade etti.

"SAVAŞIN MALİYETİ ABD'YE GÜNLÜK 1 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Savaşın ekonomik boyutuna dikkat çeken Sural, ABD açısından en önemli konulardan birinin maliyetler olduğunu söyledi. Operasyonların günlük maliyetinin 1 milyar doların üzerine çıktığını belirten Sural, özellikle petrol ve benzin fiyatlarının Amerikan halkı için en büyük gündem maddesi haline geldiğini ifade etti. Önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarının daha da artmasının beklendiğini dile getirdi.

"ABD'DE SAVAŞ KARŞITLIĞI GİDEREK ARTIYOR"

ABD kamuoyunda savaş karşıtı görüşlerin giderek güçlendiğini belirten Sural, halkın ekonomik etkiler nedeniyle savaşa daha eleştirel yaklaşmaya başladığını söyledi. Bununla birlikte bazı bölgelerde Müslüman karşıtı protestoların da gündeme geldiğini ifade eden Sural, savaşın yalnızca askeri değil toplumsal etkilerinin de hissedildiğini dile getirdi. Rusya ekonomisinde ise küresel enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle bir canlanma beklendiğini sözlerine ekledi.