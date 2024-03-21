Haiti\'de Çetelere Karşı İntikam Gruplarından Acımasız Saldırılar

Vatandaşlardan oluşan intikam grupları Haiti'nin başkentini kontrol altına alan çetelere karşı düzenledikleri karşı saldırılarda, çete üyelerini canlı can yaktı ve bazı çete üyelerinin kafasını kesti.
Dünyanın "en tehlikeli" şehri olarak bilinen Port-au-Prince, çete üyelerini avlayan ve kurbanlarını yakıp parçalayan intikamcıların kontrolündeki bir şehir haline geldi. Haiti'nin başkenti, zayıf bir polis kuvveti ve vatandaşlar tarafından yönlendirilen ölüm mangaları arasındaki tam bir iç savaşa sahne oluyor, sokaklar cesetlerle dolup taşıyor.
Bu ay binlerce kişinin ölümüne yol açan 200'den fazla acımasız çetenin yeni bir şiddet dönemi başlatmasıyla birlikte durum daha da vahimleşti.
Ancak, Karayip ülkesi olağanüstü hal altında titrerken, kanun kaçaklarının şimdi kanunsuz sokaklarda olduğu bir sivil ordusu var.
Dün, şüpheli çete üyeleri, başkentin doğusundaki lüks mahalle Petion-Ville'de bir saldırıda öldürüldü. Bir zamanlar şiddet dolu şehirde bir güvenli bölge olarak kabul edilen bölge, sokaklarda yaşanan silahlı çatışmalarla sarsıldı.
Bir Reuters muhabiri, Çarşamba günü iki şüpheli çete üyesinin, biri Makandal olarak bilinen bir liderin öldürüldüğünü gördü.
Korkunç görüntüler, bir adamın ellerinin kesildiği ve ardından ateşe verildiği sokağa çekilen cesetlerini gösteriyordu.
Makandal'ın aile evi de ateşe verildi, eşyaları ve motosikleti sokakta yakıldı. Polis ve yerel halk, başkentte hemen hemen hiç hukukun olmadığı bir ortamda, ölümcül çatışmayı bir intikam adaletinin yeniden yükselmesi olarak rapor etti.
Çarşamba günü öğleden önce, Petion-Ville civarında 15 kişi saldırılar sonucu öldü. Korkmuş yerel sakinler, silahlı adamlar yeni saldırılar gerçekleştirirken evlerinin içine barikat kurdu. Yerel sakini Samuel Orelus, "İşe gitmek için uyandığımda, mahallenin çetelerin elinde olduğunu gördüm. "Yaklaşık 30 kişi, ağır silahlarla. Mahalle harekete geçseydi, onları yok edebilirdik, ancak onlar ağır silahlarla donanmıştı ve yapabileceğimiz bir şey yoktu."
Bu hafta, uluslararası yardım çalışanlarının sığındığı otelleri basacağını öfkeyle açıkladı, çünkü otel sahiplerini eski muhafazakar politikacıları saklamakla suçladı. En son şiddet patlaması, kriz içindeki Karayip adası ülkesinin siyasi geleceğinin belirsizliğinde yaşanıyor.
Son Dakika › Dünya › Haiti'de Çetelere Karşı İntikam Gruplarından Acımasız Saldırılar - Son Dakika
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