Hakan Fidan, Amman'da Dışişleri Bakanları Toplantısında
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan toplantısına katıldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da, Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: DHA
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