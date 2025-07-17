Hakan Fidan, BM\'de Kıbrıs Toplantısına Katıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Gayrıresmi Toplantısı vesilesiyle BM Genel Merkezi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Gayrıresmi Toplantısı vesilesiyle New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı. Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.
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