Hakan Fidan Endonezya'da Ticaret Hedefini Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakan Fidan Endonezya'da Ticaret Hedefini Vurguladı

Hakan Fidan Endonezya\'da Ticaret Hedefini Vurguladı
03.06.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefini ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'daki temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasında belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını sağlayacak projelerin detaylı şekilde değerlendirildiğini belirterek, "İki kardeş ülke olarak ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yoğun iş birliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sanal medya hesabından Endonezya ziyaretine ilişkin bir açıklama yayımladı. Singapur ziyaretinin ardından stratejik ortak Endonezya'da gerçekleştirilen temasların, gündemdeki çok boyutlu konuların takibi bakımından son derece verimli geçtiğini aktaran Bakan Fidan, "Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabulümde ve Dışişleri Bakanı Sugiono'yla yaptığımız görüşmede; savunma sanayiinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne uzanan geniş bir yelpazede süren iş birliğimizi ve atacağımız ortak adımları ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanı Subianto tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamızı sağlayacak projeleri detaylı şekilde değerlendirdik. Her iki tarafın da ortaya koyduğu vizyon, Türkiye ve Endonezya'nın önümüzdeki dönemde çok daha somut ve etkili sonuçlar doğuracak biçimde çalışmaya hazır olduğunu gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmelerin de masaya yatırıldığını belirten Bakan Fidan, "Görüşmelerimizde ayrıca, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Asya-Pasifik'teki stratejik dengeler başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında derinlikli ve kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk. Filistin meselesindeki yakın eş güdümümüz, önümüzdeki dönemde aynı kararlılıkla devam edecek. İki kardeş ülke olarak ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yoğun iş birliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Hakan Fidan, Yapay Zeka, Endonezya, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Savunma, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hakan Fidan Endonezya'da Ticaret Hedefini Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar 5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
09:52
Sivas’ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 12:04:13. #7.12#
SON DAKİKA: Hakan Fidan Endonezya'da Ticaret Hedefini Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.