Hakan Fidan, Münih\'te Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile Görüştü

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan temasları kapsamında, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan bu kapsamda, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.