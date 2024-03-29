Halep'te Hava Saldırısında 40 Kişi Öldü - Son Dakika
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BBC

Halep'te Hava Saldırısında 40 Kişi Öldü

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Suriye'nin Halep kentinde gerçekleşen hava saldırısında 40'a yakın kişi hayatını kaybetti. Suriye hükümeti saldırıyı İsrail'e bağladı. Saldırıda sivillerin yanı sıra 5 Hizbullah üyesinin de öldüğü belirtiliyor. Uluslararası havalimanı yakınındaki silah depolarının hedef alındığı ifade ediliyor. İsrail ise saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

29.03.2024 07:59  Güncelleme: 08:02
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Suriye’nin Halep kentindeki hava saldırısında 40’a yakın kişinin öldürüldüğü bildiriliyor.

Suriye hükümeti saldırıyla ilgili İsrail’i suçladı.

Reuters haber ajansı, iki güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, öldürülenler arasında sivillerin bulunduğunu aktarıyor.

Reuters’a göre aynı güvenlik yetkilileri, saldırıda 5 Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü de söyledi.

Fransız AFP haber ajansı ise, muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin 36 Suriye askerinin öldüğünü duyurduğunu bildiriyor.

Halep’teki uluslararası havalimanı yakınında bulunan silah depolarının hedef alındığı kaydediliyor.

Suriye Savunma Bakanlığı, İdlib’deki muhalif grupların da eş zamanlı olarak saldırı düzenlediğini aktarıyor.

İsrail savaş kabinesinden saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Tel Aviv son yıllarda Suriye’de bulunan İran ve Hizbullah’la bağlantılı militanlara yönelik sık sık saldırılar düzenlediği ancak bu eylemleri genellikle üstlenmediği biliniyor.

7 Ekim sonrası Suriye'nin başkenti Şam'da, üst düzey Hizbullah üyelerini hedef alan saldırılar yapıldı.

Haber gelişiyor...

Halep\'te Hava Saldırısında 40 Kişi Öldü
Kaynak: BBC

Suriye, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Halep'te Hava Saldırısında 40 Kişi Öldü - Son Dakika

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