Halep\'te Hava Saldırısında 40 Kişi Öldü

İsrail, Suriye'nin Halep ilindeki havalimanı ve savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin kuzeybatısında Halep ilindeki havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldığını belirtti. Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği ifade edildi. Henüz her iki taraf da saldırıya ilişkin bir açıklama yapmadı. İsrail, 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.