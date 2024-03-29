Suriye’nin Halep kentindeki hava saldırısında 40’a yakın kişinin öldürüldüğü bildiriliyor.
Suriye hükümeti saldırıyla ilgili İsrail’i suçladı.
Reuters haber ajansı, iki güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, öldürülenler arasında sivillerin bulunduğunu aktarıyor.
Reuters’a göre aynı güvenlik yetkilileri, saldırıda 5 Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü de söyledi.
Fransız AFP haber ajansı ise, muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin 36 Suriye askerinin öldüğünü duyurduğunu bildiriyor.
Halep’teki uluslararası havalimanı yakınında bulunan silah depolarının hedef alındığı kaydediliyor.
Suriye Savunma Bakanlığı, İdlib’deki muhalif grupların da eş zamanlı olarak saldırı düzenlediğini aktarıyor.
İsrail savaş kabinesinden saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Tel Aviv son yıllarda Suriye’de bulunan İran ve Hizbullah’la bağlantılı militanlara yönelik sık sık saldırılar düzenlediği ancak bu eylemleri genellikle üstlenmediği biliniyor.
7 Ekim sonrası Suriye'nin başkenti Şam'da, üst düzey Hizbullah üyelerini hedef alan saldırılar yapıldı.
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Son Dakika › Dünya › Halep'te Hava Saldırısında 40 Kişi Öldü - Son Dakika
İsrail'in, Suriye'nin kuzeybatısında Halep ilindeki havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldığını belirtti. Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği ifade edildi. Henüz her iki taraf da saldırıya ilişkin bir açıklama yapmadı. İsrail, 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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