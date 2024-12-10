Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması - Son Dakika
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Dünya

Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması

Halep\'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin lideri Salih Müslim, Suriye'de terör örgütü HTŞ'nin Şam'ı ele geçirmesinin ardından Esad yönetiminin bitmesi sonrası HTŞ ile diyaloga açık olduklarını belirtti. Müslim, gelecek dönemdeki politikalarını ve stratejilerini bu yönde belirleyeceklerini ifade etti.

10.12.2024 21:46
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Terör örgütü PKK'nin Suriye kolu PYD'nin yöneticilerinden Salih Müslim, Suriye'de son yaşanan gelişmeler üzerine BBC Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.

Müslim, Suriye'deki yeni süreçte Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ile diyaloğa açık olduklarını ifade etti. Müslim, "HTŞ bize bir adım atarsa biz iki adım atarız" dedi.

"HTŞ SURİYE'NİN BİR PARÇASI"

Müslim, HTŞ'nin Suriye'nin bir parçası olduğunu belirterek, "Düşüncesi, ideolojisi ne olursa olsun bir arada yaşamak istiyoruz; Suriye'nin içinde, istikrar içinde. Onlar kendi yerlerinde olsun, biz kendi yerimizde olalım" dedi.

HALEP'TEN ÇEKİLMELERİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

HTŞ'nin henüz Nusra Cephesi iken onlarla Kobane, Serekaniye ve Afrin'de çatıştıklarını ifade eden Müslim, "Birbirimizi iyi tanıyoruz" dedi. Halep'te HTŞ'nin "Onlara saldırmak istemiyoruz" diye haber yolladığını, bunu "olumlu" gördüğünü ve böyle devam etmesini umduğunu belirten Müslim, "Ama bütün Suriye için veya Suriye'nin politik çözümleri için şimdiye kadar bir görüşmemiz olmadı" diye konuştu.

Kim kendileriyle oturmayı kabul ederse onlarla diyaloğa hazır olduklarını ifade eden Müslim "HTŞ'ye gelince, onlar da Suriye'nin bir parçasıdır. Düşüncesi, ideolojisi ne olursa olsun bir arada yaşamak istiyoruz; Suriye'nin içinde, istikrar içinde. Onlar kendi yerlerinde olsun, biz kendi yerimizde olalım" dedi.

"ÇOK GÜZEL LAFLAR EDİYOR"

Dillerine, kültürlerine ve inançlarına saygı gösterilmesini beklediklerini aktaran Müslim, "Çok güzel laflar ediyorlar. Kardeşlikten vs. bahsediyorlar. Bunların pratiğe uygulanması konusunda geçmişe baktığımızda kaygılarımız var tabii, pratikte bunların ispatlamaları gerekiyor. Beraber yaşayabiliriz. Gerçekten bir çözüme yönelirse, biz kabul ederiz. Ama kalkıp, 'Hilafet kuracağım, herkes Müslüman olacak, bazı Yezidileri öldürüp cennete gideceğiz vs.' gibi bir tutum olursa tabii o zaman terörist kalır" dedi.

Demokratik Birlik Partisi, Salih Müslim, Güvenlik, Politika, Suriye, Terör, Dünya, Şam, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Muhaliflerin karşısında durabilecek hiçbir güç yok isterse atom bombası atsınlar bu adamlar da gram korku yok . Zafer İSLAMIN bu çok net . 64 34 Yanıtla
  • Seydo:
    Muslim mantıklı ve açık konuşmuş. HTŞ de neyin ne olduğunu biliyor ve daha önce iki taraf arasındaki çatışmalardan biliyor ki gücü onlara yetmez. Aklın yolu ve diplomasi kozları iki tarafın iline yarar. Arada zarar görenin kim olduğunu herkes biliyor. O’dur o. Sen de bilisen, herkes de bili, ama söylemiyem. 32 43 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Pkklı it korkudan ne yapcağını şaşırdı hahah 27 4 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    g*** yememiştir 16 8 Yanıtla
  • Derviş:
    pyd orada barış içinde yaşayacaksan muhalefet le kendini pkk dan ayırması gerekiyor p zaman Türkiye de cekilir o bölgeden düşünüyorum pkk rejim le bir olup çok kan döktü 9 8 Yanıtla
  • Turhallı:
    Sırayla bir gün hepinizi üst üstte koyup dıığğğliycaz heval 11 5 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Bu corani abd suikast vurdğu elbağdadinin sağ kolu idi 2014 ye 1 5 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    PYD safını belirlemeli PKK ile arasına mesafe koyarak hareket etmelidir. PYD yi hafife almamak gerekir arkasında dağ gibi ABD var unutmayalım. Suriye 3 bölünmüş durumda . İkisi şimdiden belli biri de çok yakında ortaya çıkacak 0 0 Yanıtla
  • Ismail Kaya:
    yorumlar genelde neden faşist ler dolu 0 0 Yanıtla
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