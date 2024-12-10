Halep\'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması

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Terör örgütü PKK'nin Suriye kolu PYD'nin yöneticilerinden Salih Müslim, Suriye'de son yaşanan gelişmeler üzerine BBC Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.

Müslim, Suriye'deki yeni süreçte Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ile diyaloğa açık olduklarını ifade etti. Müslim, "HTŞ bize bir adım atarsa biz iki adım atarız" dedi.

"HTŞ SURİYE'NİN BİR PARÇASI"

Müslim, HTŞ'nin Suriye'nin bir parçası olduğunu belirterek, "Düşüncesi, ideolojisi ne olursa olsun bir arada yaşamak istiyoruz; Suriye'nin içinde, istikrar içinde. Onlar kendi yerlerinde olsun, biz kendi yerimizde olalım" dedi.

HALEP'TEN ÇEKİLMELERİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

HTŞ'nin henüz Nusra Cephesi iken onlarla Kobane, Serekaniye ve Afrin'de çatıştıklarını ifade eden Müslim, "Birbirimizi iyi tanıyoruz" dedi. Halep'te HTŞ'nin "Onlara saldırmak istemiyoruz" diye haber yolladığını, bunu "olumlu" gördüğünü ve böyle devam etmesini umduğunu belirten Müslim, "Ama bütün Suriye için veya Suriye'nin politik çözümleri için şimdiye kadar bir görüşmemiz olmadı" diye konuştu.

Kim kendileriyle oturmayı kabul ederse onlarla diyaloğa hazır olduklarını ifade eden Müslim "HTŞ'ye gelince, onlar da Suriye'nin bir parçasıdır. Düşüncesi, ideolojisi ne olursa olsun bir arada yaşamak istiyoruz; Suriye'nin içinde, istikrar içinde. Onlar kendi yerlerinde olsun, biz kendi yerimizde olalım" dedi.

"ÇOK GÜZEL LAFLAR EDİYOR"

Dillerine, kültürlerine ve inançlarına saygı gösterilmesini beklediklerini aktaran Müslim, "Çok güzel laflar ediyorlar. Kardeşlikten vs. bahsediyorlar. Bunların pratiğe uygulanması konusunda geçmişe baktığımızda kaygılarımız var tabii, pratikte bunların ispatlamaları gerekiyor. Beraber yaşayabiliriz. Gerçekten bir çözüme yönelirse, biz kabul ederiz. Ama kalkıp, 'Hilafet kuracağım, herkes Müslüman olacak, bazı Yezidileri öldürüp cennete gideceğiz vs.' gibi bir tutum olursa tabii o zaman terörist kalır" dedi.