Halep ve İdlib'i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD'den ilk açıklama - Son Dakika
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Dünya

Halep ve İdlib'i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD'den ilk açıklama

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Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib illerinin ardından Hama iline ulaşırken ABD'den yaşanan gelişmelere ilişkin ilk açıklama geldi. Hay'at Tahrir el-Şam liderliğindeki saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığına vurgu yapılan açıklamada "Suriye'de IŞİD'in bir daha asla yeniden dirilmemesini sağlamak için hayati önem taşıyan ABD personelini ve askeri mevkilerini tam olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

01.12.2024 08:12
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Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleriyle 5 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline giriş yaptı.

HALEP ELE GEÇİRİLDİ

Dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentten çekilen Esed rejimi güçlerinin sabah saatlerinde kentin doğusunda bulunan ve PKK/ YPG terör örgütüne devrettiği Halep Uluslararası Havalimanı'nı rejim karşıtı silahlı gruplar ele geçirdi.

Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve son 48 saattir bölgedeki başkentlerle temas halindeyiz. Esad rejiminin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece katılmayı sürekli reddetmesi ve Rusya ile İran'a dayanması, şu anda kuzeybatı Suriye'de yaşanan olayların, özellikle rejim hatlarının çöküşünün, koşullarını yaratmıştır.

ABD İLE HİÇBİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI DEĞİLDİR

Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri, Hay'at Tahrir el- Şam (HTŞ) liderliğindeki bu saldırıyla hiçbir şekilde bağlantılı değildir; HTŞ, terör örgütü olarak tanınmaktadır. ABD, ortakları ve müttefikleriyle birlikte, gerilimin azaltılmasını, sivillerin ve azınlık grupların korunmasını, ve bu iç savaşı bir kez ve tamamen sona erdirebilecek, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç çağrısında bulunmaktadır.

SAVUNMAYA VE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ayrıca, Suriye'de IŞİD'in bir daha asla yeniden dirilmemesini sağlamak için hayati önem taşıyan ABD personelini ve askeri mevkilerini tam olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Halep ve İdlib\'i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD\'den ilk açıklama

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Son Dakika Dünya Halep ve İdlib'i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD'den ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • oktay sayar:
    Abd orda petrolü takip eder,insanlar umrunda olmaz 47 2 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Esad ı çok arayacağız çoook 24 17 Yanıtla
  • Buruk Ali:
    İşid kendi icatları. Girdikleri yere kene gibi yapışıyorlar. Kan emiciler 22 2 Yanıtla
  • Halil İbrahim Tüfekçi:
    Bizim bir bağlantımız yok diyorsa kesin bu işin içinde ABD nin parmağı var 16 5 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Son zamanlarda duyduğum en güzel haber 12 7 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. tabi ki sizin alakanız yok. sütten çıkmış ak kaşıksınız. 10000km öteden geldiniz yerlestiniz oraya bi sktirolup gidemediniz. 6 4 Yanıtla
  • Aytaç Göktaş:
    köpekler havlamaya başladı hadi bakalım hayırlısı 2 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ne yazikki ÎŞÎD in sahibi ERDOGAN 0 0 Yanıtla
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