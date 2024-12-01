Halep ve İdlib\'i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD\'den ilk açıklama

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Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleriyle 5 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline giriş yaptı.

HALEP ELE GEÇİRİLDİ

Dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentten çekilen Esed rejimi güçlerinin sabah saatlerinde kentin doğusunda bulunan ve PKK/ YPG terör örgütüne devrettiği Halep Uluslararası Havalimanı'nı rejim karşıtı silahlı gruplar ele geçirdi.

Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve son 48 saattir bölgedeki başkentlerle temas halindeyiz. Esad rejiminin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece katılmayı sürekli reddetmesi ve Rusya ile İran'a dayanması, şu anda kuzeybatı Suriye'de yaşanan olayların, özellikle rejim hatlarının çöküşünün, koşullarını yaratmıştır.

ABD İLE HİÇBİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI DEĞİLDİR

Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri, Hay'at Tahrir el- Şam (HTŞ) liderliğindeki bu saldırıyla hiçbir şekilde bağlantılı değildir; HTŞ, terör örgütü olarak tanınmaktadır. ABD, ortakları ve müttefikleriyle birlikte, gerilimin azaltılmasını, sivillerin ve azınlık grupların korunmasını, ve bu iç savaşı bir kez ve tamamen sona erdirebilecek, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç çağrısında bulunmaktadır.

SAVUNMAYA VE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ayrıca, Suriye'de IŞİD'in bir daha asla yeniden dirilmemesini sağlamak için hayati önem taşıyan ABD personelini ve askeri mevkilerini tam olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz.