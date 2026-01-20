Türkiye-Almanya Film Festivali'nin Onur Ödülü Haluk Bilginer'e - Son Dakika
Türkiye-Almanya Film Festivali'nin Onur Ödülü Haluk Bilginer'e

20.01.2026 18:49  Güncelleme: 20:48
Nürnberg'de düzenlenecek Türkiye-Almanya Film Festivali'nin 30. yılında, dünya çapında tanınan oyuncu Haluk Bilginer'e Onur Ödülü verilecek. Festival, kültürel entegrasyona katkı sunmak amacıyla düzenleniyor.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Türkiye ile Almanya arasında kültürel köprü kuran Türkiye-Almanya Film Festivali'nin 30'uncu yılında Onur Ödülü, dünya çapında başarılara imza atan Haluk Bilginer'in olacak.

Almanya'da her yıl Nürnberg kentinde düzenlenen ve iki ülke arasında kültürel köprü kuran Türkiye-Almanya Film Festivali'nin 30'uncusu, 27 Şubat–8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki Onur Ödülü, uluslararası oyuncu Haluk Bilginer'e verilecek.

Festival yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Haluk Bilginer'in sanatsal tutarlılığı, tiyatro disiplinine dayanan oyunculuk anlayışı ve uluslararası alandaki başarısı nedeniyle Onur Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi. Türkiye sinemasının dünya sinemasındaki sayılı temsilcilerinden biri olan Bilginer'in, sanatın kültürler arası diyalog kurma gücüne uzun yıllardır katkı sunduğu vurgulandı.

Onur Ödülü, 27 Şubat'ta Nürnberg'deki Tafelhalle'de düzenlenecek açılış töreninde Haluk Bilginer'e takdim edilecek. Bilginer'in Türkiye-Almanya Film Festivali'ni üçüncü kez ziyaret edecek olması ve ödülünü bizzat alacak olması, festival açısından ayrı bir önem taşıyor.

"Türkiye-Almanya Film Festivali kültürleri sınırlar ötesinde buluşturuyor"

Festival Başkanı ve InterForum Derneği Başkanı Adil Kaya, festivalin kültürel entegrasyona katkısına dikkat çekerek, "Türkiye-Almanya Film Festivali, insanları ve kültürleri sınırlar ötesinde buluşturmayı hedefliyor. Almanya genelindeki istisnai konumuyla toplumsal bütünleşmeye önemli katkılar sunuyor" dedi.

Festival yönetmeni Ayten Akyıldız ise, organizasyonun 1992 yılında "Türkiye Sinema Günleri" adıyla başladığını hatırlatarak, bu yıl 30'uncu yılın kutlanacağını belirtti. Akyıldız, festivalin iki ülke sinemasını konu alan filmlerin uluslararası seçici kurullar ve yarışma bölümleri eşliğinde gösterildiği tek film festivali olma özelliğini taşıdığını ifade etti.

İnsan hakları ve demokrasi adına Mahmut Tali Öngören Ödülünün de verileceği festival kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ve Almanya'dan kısa ve uzun metraj filmler yarışma bölümlerinde izleyiciyle buluşacak. Yarışmalarda dereceye giren yapımların ödülleri, festivalin kapanışında düzenlenecek müzikli ve eğlenceli bir törenle sahiplerini bulacak.

InterForum Derneği tarafından organize edilen Türkiye-Almanya Film Festivali, Nürnberg Belediyesi iş birliğiyle düzenleniyor. Festival; Bavyera Eyaleti Başbakanlığı, FFF Bayern ve Almanya Federal Hükümeti Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından destekleniyor.

Kaynak: ANKA

