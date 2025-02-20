Haluk Görgün Katar\'da Savunma Sanayisi İş Birliklerini Görüştü

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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Savunma Bakanı H.E. Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, IDEX 2025 Fuarı sonrasında resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Katar Savunma Bakanı H.E. Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya gelen Görgün, iki ülke arasındaki savunma sanayisi iş birliklerini derinleştirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Haluk Görgün, ziyaret sırasında Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Muhammed Al Dosari, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah ve Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Bin Hassan Al Sulaiti ile görüşmeler yaparak, bölgesel güvenlik ve savunma sanayisi alanında iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Görüşmelerde; savunma sanayiinde iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak üretim ve teknoloji transferi, yerel üretim fırsatları ve modernizasyon süreçleri, bölgesel güvenlik iş birlikleri gibi stratejik konular ele alındı.

Ziyaret çerçevesinde, Katar'ın önde gelen savunma sanayisi kuruluşlarından Barzan Holding yönetimi ile de bir araya gelinerek iş birliği alanları görüşüldü.

Ziyaretlerde Görgün'e Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri de eşlik ederek, Katar ile mevcut ve potansiyel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik görüşmelere katkı sundular.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da ziyaret süresince heyete eşlik ederek, stratejik iş birliğine dair görüşmelerde yer aldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, dost ve müttefik ülkeleriyle birlikte hareket ederek savunma sanayii alanında bölgesel güvenlik ve teknoloji paylaşımına katkı sağlamaya devam etmektedir" ifadelerine de yer verildi.