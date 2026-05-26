Hamaney: ABD Artık Bölgede Üs Kuramayacak
Hamaney: ABD Artık Bölgede Üs Kuramayacak

26.05.2026 12:11
İran lideri Hamaney, ABD'nin bölgedeki askeri varlığının son bulduğunu açıkladı.

İRAN lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, "ABD bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacak" dedi.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, Kurban Bayramı ve Hac organizasyonu dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. İslam ülkelerine iş birliği çağrısı yapan Hamaney, "İslam ümmetini ilerletmek ve İslam dünyasının sorunlarını çözmek için birlikte çalışabilmemiz adına, İslam ülkeleri ile hükümetlerini dostluk ve iş birliğine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hamaney, İslam ülkeleri ile bölge halklarının çok fazla ortak kapasite ve çıkara sahip olduğunu kaydederek, ABD'nin bölgede eski konumunu kaybettiğini bildirdi. Hamaney, "Kesin olan şey, zamanın geri dönmeyeceği ve bölgedeki uluslar ile toprakların artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacağıdır. Bölgede kötülük için güvenli bir sığınak ve askeri üslerin kurulmasının artık mümkün olmamasının yanı sıra, ABD her geçen gün önceki durumundan uzaklaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney mesajında, İsrail'in varlığının son aşamalarına yaklaştığını da belirtti.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

