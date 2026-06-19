Hamaney\'den ABD ile Mutabakat Açıklaması

İRAN lideri Mücteba Hamaney, ABD ile imzalanan barış mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, farklı bir görüşe sahip olmasına rağmen anlaşmanın imzalanması için izin verdiğini kaydetti.

İran lideri Mücteba Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin İran halkına hitaben bir mesaj yayımladı. Hamaney, mesajında bu aşamaya gelene kadar ilgili yetkililerin samimi bir çaba ve iyi niyetle çalıştığını belirterek, "Elbette bunu gerçekleştirmek için çaresizlik içinde her türlü yolu kullanan Amerikan başkanıydı" ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya ilişkin prensip olarak farklı bir görüşe sahip olduğunu vurgulayan Hamaney, "Prensip olarak farklı bir görüşe sahiptim; ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı sıfatıyla, kendi ve diğer üyeler adına İran milletinin ve direniş cephesinin haklarının korunmasına dair bana verdiği taahhüt ve bu sorumluluğu açıkça kabul etmesi üzerine iznimi verdim. Kendisi ayrıca, Amerikan tarafının aşırı taleplerde bulunması halinde bunlara boyun eğmeyeceklerini de açıkça ifade etmiştir" açıklamasını yaptı.

Hamaney, bu andan itibaren İran halkı ile birlikte söz konusu şartların gerçekleşmesini bekleyeceklerini kaydederek, "Ancak gelecekte yapılacak yüz yüze müzakerelerin düşmanın görüşlerini kabul etmek anlamına gelmeyeceği açıktır" değerlendirmesinde bulundu.