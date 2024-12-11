Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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Dünya

Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez konuşan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Esad'ın düşüşünün ABD ve İsrail'in ortak planının sonucu olduğunu ve kanıtlarla konuştuğunu söyledi.

11.12.2024 13:07  Güncelleme: 13:20
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini hiç bir çatışmaya girmeden yalnızca 12 gün içinde devirdi.

HAMANEY'DEN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Esad'ın ülkeden kaçışı sonrasında ilk kez konuşan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dikkat çeken ifadeler kullandı. Hamaney, "Esad'ın düşüşünün ABD ve İsrail'in ortak planının sonucu olduğunu" öne sürdü.

"KANITLARIMIZ VAR"

İran'ın dini lideri "Suriye'de olanların ortak bir Amerikan-Siyonist planının sonucu olduğuna dair hiçbir şüphe olmamalı. Evet, komşu bir devlet açık bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Bu herkes tarafından görülebilir. Ancak asıl komplocu, birincil planlayıcı ve komuta odası ABD ve Siyonist rejimde bulunuyor. Kanıtlarımız var ve bu kanıt şüpheye yer bırakmıyor" şeklinde konuştu.

"İRAN DAHA DA GÜÇLENECEK"

Hamaney, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra İsrail karşıtı "direnişin" zayıflamasının Tahran'ın gücünü azaltmayacağını söyledi. Hamaney "direnişin anlamını bilmeden, direniş zayıfladığında İslami İran'ın da zayıflayacağını düşünüyor. İran güçlü ve kudretli ve daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.

Hamaney\'den Esad\'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

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Son Dakika Dünya Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali null:
    AMANEY CEZA EVLERİNİ VE PRESİ GÖRDÜNMÜ 31 4 Yanıtla
  • Cihan Çelik:
    Ferhat eser bey görüşleriniz nedir acaba?? 11 4 Yanıtla
  • Ercan Durmaz:
    arkadaşlar yorumum görünüyor mu? 6 0 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Ufurukcu 1 2 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    yaaniii. Adam hergün İsraile silah mühimmat yardım gönderiyor 2 0 Yanıtla
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