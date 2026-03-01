Hamaney'in geçmişte bir çocukla diyaloğu yeniden akıllara geldi - Son Dakika
Hamaney'in geçmişte bir çocukla diyaloğu yeniden akıllara geldi

Hamaney\'in geçmişte bir çocukla diyaloğu yeniden akıllara geldi
01.03.2026 16:46
Hamaney\'in geçmişte bir çocukla diyaloğu yeniden akıllara geldi
ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney'in geçtmişte bir çocukla diyaloğu yeniden akıllara geldi. "Dua edin, ben şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'in, "Önce büyü. Derslerini oku. 80-90 yıl yaşa, ondan sonra şehit olursun" dediği görüldü.

İran Devlet Televizyonu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yayın sırasında ekranda Kur'an-ı Kerim okunurken, Hamaney'in vefatına ilişkin anons yapıldı. Bakanlar Kurulu ise, Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiğini duyurdu.

"DUA EDİN BEN ŞEHİT OLAYIM"

ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamaney'in geçmişte katıldığı bir etkinlikte bir çocukla yaşadığı diyaloğu yeniden gündem oldu. "Dua edin ben şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney önce büyüyüp okula gitmesi gerektiğini söylediği görüldü.

"ÖNCE BÜYÜ, 90 YAŞINDA ŞEHİT OLURSUN"

Hamaney'in şu ifadeleri kullanması dikkat çekti: "Sen önce büyü. İnşallah boyun uzasın. Derslerini oku. Alim ol ve İslam için faydalı biri ol. 80-90 yıl yaşa ondan sonra şehit olursun."

Son Dakika Dünya Hamaney'in geçmişte bir çocukla diyaloğu yeniden akıllara geldi - Son Dakika

