Hamaney'in tebriz temsilcisi, Türk televizyonuna çıkıp İsrail'e meydan okudu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hamaney'in tebriz temsilcisi, Türk televizyonuna çıkıp İsrail'e meydan okudu

Geniş Video İzle

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tebriz kentindeki temsilcisi Seyyid Muhammed Ali Al-i Haşim'e konuk olduğu CNN Türk canlı yayınında İsrail'in olası bir misilleme yapıp yapmayacağı soruldu. Haşim, "Hiçbir şey olmayacak. Biz hiç korkmuyoruz. Biz biliyoruz, saldırı yapamazlar. Eğer yaparlarsa biz hazırız" dedi.

17.04.2024 10:10  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısında 200'den fazla insansız hava aracı ve düzinelerce füze fırlatıldı. Saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı. Bölgede tansiyon bir an olsun düşmezken CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan İran'ın dini lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Seyyid Muhammed Ali Al-i Haşim, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL'İN KULAĞINI ÇEKTİK"

Düzenledikleri saldırılarla İsrail'in kulağını çektiklerini ifade eden Seyyid Muhammed Ali Al-i Haşim, "Bir ülkenin çevresine saldırı yapmak, ülkenin kendi toprağına saldırı yapmaktır. O yüzden bizim askerlerimizi şehit etti. Bunun karşısında bizim saldırımızı gördü. İsrail saldırı yaparsa daha sert karşılığını görür. Tüm Müslümanlar İran'a destek veriyor. İran ordusu her zaman hazır" ifadelerine yer verdi.

"SALDIRI YAPARLARSA DAHA SERT KARŞILIK VERİRİZ"

Açıklamasının devamında İsrail'in olası bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği sorusuna da yanıt veren Haşim, "Hiçbir şey olmayacak. Biz hiç korkmuyoruz. Biz biliyoruz, saldırı yapamazlar. Eğer yaparlarsa biz hazırız. Daha sert karşılık veririz. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan füze ve İHA'larımız var" şeklinde konuştu.

Hamaney\'in tebriz temsilcisi, Türk televizyonuna çıkıp İsrail\'e meydan okudu

Ayetullah Ali Hamaney, Muhammed Ali, Ali Hamaney, CNN Türk, İsrail, Tebriz, Ali Al, İran, Cnn, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamaney'in tebriz temsilcisi, Türk televizyonuna çıkıp İsrail'e meydan okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • fatih kara : tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin. 36 12 Yanıtla
  • Kemal: Fotoda ipler belli olmuyor kuklanın!! 25 10 Yanıtla
  • İskender Asyalı: Türkçeye Türkçe tercüman bu kıza yakışırdı zaten 10 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Türkçe konuşan adama Türkçe çeviri yapılmış ama ilk konuşan adamın Türkçesi daha iyi :)) 11 0 Yanıtla
  • Ümit Atılgan: CNN Türk televizyonu mu? halla halla way be hayret 6 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: İran'a SELAM DİRENİŞE DEVAM 4 0 Yanıtla
  • TCG Kınalıada, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanını Ziyaret Etti
    19:13 TCG Kınalıada, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanını Ziyaret Etti

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada'nın, Suudi Arabistan'ın Cidde limanını ziyaret ettiğini bildirdi. Ziyaret kapsamında, Riyad Büyükelçimiz Emrullah İşler ve TCG Kınalıada personeli ev sahipliğinde gemide resepsiyon düzenlendi.

  • BM Güvenlik Konseyi, Filistin'in tam üyelik talebini oylayacak
    19:10 BM Güvenlik Konseyi, Filistin'in tam üyelik talebini oylayacak

    Filistin'in BM'ye tam üyelik talebi, cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulacak. ABD'nin Filistin devletini tanıyacağı için kararı veto etmesi bekleniyor. Oylama yerel saatle 15.00'te yapılacak. ABD ise bağımsız bir Filistin devletinin doğrudan müzakerelerle kurulması gerektiğini belirtiyor. Filistin, şu anda BM'de gözlemci devlet statüsünde bulunuyor.

  • ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı
    18:17 ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı

    Gazze Şeridi'ne inşa edilecek liman için giden ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gemi ABD'ye geri dönmek zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Liman inşaatının durumu ise henüz bilinmiyor.

  • Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı
    17:59 Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 43 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 29 göçmen ile aynı ülke vatandaşı 7'si çocuk 14 göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 kişi de gözaltına alındı.

  • BAE'nin yağışı artıran bulut aşılama uçuşlarının 18 ayda düşmesi beklenen yağmurun 24 saat içinde yağmasına sebep olduğu iddia ediliyor
    17:13 BAE'nin yağışı artıran bulut aşılama uçuşlarının 18 ayda düşmesi beklenen yağmurun 24 saat içinde yağmasına sebep olduğu iddia ediliyor

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kendi oluşturduğu en şiddetli yağışlar sonrasında büyük bir kaos yaşadı. Ülke, genellikle kavurucu sıcaklara sahipken, yer altı suyu sağlamak için bulut aşılama tekniği kullanıyor. Bu teknikte uçaklar bulutlara tuz patlayıcıları sıkarak yağmur oluşumunu hızlandırıyor. Ancak, bu teknik sonrası yaşanan felaket selin, bulut aşılamanın bir sonucu olabileceği şüphelerini gündeme getirdi.

  • Van'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlenecek
    17:10 Van'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlenecek

    Peygamber Sevdalıları Vakfı Van Koordinatörlüğü, 21 Nisan Pazar günü kentte düzenlenecek olan 'Cihad Önderi Hazreti Muhammed (sav)' temalı 'Mevlid-i Nebi' etkinliği öncesi basınla bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlik, Beşyol Meydanı Hazreti Ömer Cami yanında saat 13.00'te gerçekleştirilecek.


17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:24 Abdulkadir Selvi’nin AK Parti için yazdığı reçete MHP’yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 19:17:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hamaney'in tebriz temsilcisi, Türk televizyonuna çıkıp İsrail'e meydan okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement