Hamaney\'in tebriz temsilcisi, Türk televizyonuna çıkıp İsrail\'e meydan okudu

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İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısında 200'den fazla insansız hava aracı ve düzinelerce füze fırlatıldı. Saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı. Bölgede tansiyon bir an olsun düşmezken CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan İran'ın dini lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Seyyid Muhammed Ali Al-i Haşim, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL'İN KULAĞINI ÇEKTİK"

Düzenledikleri saldırılarla İsrail'in kulağını çektiklerini ifade eden Seyyid Muhammed Ali Al-i Haşim, "Bir ülkenin çevresine saldırı yapmak, ülkenin kendi toprağına saldırı yapmaktır. O yüzden bizim askerlerimizi şehit etti. Bunun karşısında bizim saldırımızı gördü. İsrail saldırı yaparsa daha sert karşılığını görür. Tüm Müslümanlar İran'a destek veriyor. İran ordusu her zaman hazır" ifadelerine yer verdi.

"SALDIRI YAPARLARSA DAHA SERT KARŞILIK VERİRİZ"

Açıklamasının devamında İsrail'in olası bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği sorusuna da yanıt veren Haşim, "Hiçbir şey olmayacak. Biz hiç korkmuyoruz. Biz biliyoruz, saldırı yapamazlar. Eğer yaparlarsa biz hazırız. Daha sert karşılık veririz. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan füze ve İHA'larımız var" şeklinde konuştu.