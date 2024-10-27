Hamaney: İsrail Saldırısı Ne Küçümsenmeli Ne de Abartılmalı

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(ANKARA) - İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Siyonist rejimin saldırısı ne küçümsenmeli ne de abartılmalıdır. Yetkililerimiz, işin niteliğinin farkına varmalı ve bu ülke ve millet için en iyi olanı yapmalıdır" dedi.

İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik dünkü hava saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre Hamaney, İsrail'in saldırısının "ne küçümsenmesi ne de abartılması" gerektiğini belirtti. Hamaney, "Siyonist rejimin hesaplama hatası bozulmalıdır. İran milletinin ve ülke gençliğinin gücünü, iradesini ve inisiyatifini anlamalıdırlar. Yetkililerimiz, işin niteliğinin farkına varmalı ve bu ülke ve millet için en iyi olanı yapmalıdır" ifadelerini kullandı.