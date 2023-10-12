 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler kimdir, askeri güçleri ne kadardır? - Son Dakika

Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler kimdir, askeri güçleri ne kadardır?

Son Güncelleme: 12.10.2023 13:20

Filistin-İsrail savaşında Hamas'a "Geliyoruz, sürprizlerimizi bekleyin" şeklinde destek paylaşımı yapan Husiler'in kim olduğu, tarihi ve askeri gücü merak ediliyor. Peki, Husiler kimdir, kaç kişilik bir asgari güce sahipler? Detaylar haberimizde...

Husiler ya da resmi adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından mali ve askeri destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir.

DİKKAT ÇEKEN BİR SLOGANLARI VAR

İsrail'e yönelik tehditleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken grubun sloganı ise "Allah büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e lanet, İslam'a Zafer" şeklindedir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır.

Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler kimdir, askeri güçleri ne kadardır?

KÜÇÜK BİR GRUP OLARAK KURULDU

Ensarullah Hareketi, 1990'lı yılların başında, Yemen'in kuzeyinde, Suudi Arabistan sınırının hemen yanı başındaki Sada bölgesinde, kültürel ve dini faaliyet odaklı küçük bir grup olarak kuruldu.

Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler kimdir, askeri güçleri ne kadardır?

2004'TE LİDERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

10 Eylül 2004'te, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı birliklerin düzenlediği bir operasyonla Husi lideri Bedreddin el-Husi öldürüldü. Bu olay Husi Ensarullah hareketi için bir dönüm noktası oldu.

Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler kimdir, askeri güçleri ne kadardır?

ASKERİ GÜÇLERİ NE KADAR?

Husilerin 20.000 bin ile 30.000 arası silahlı militanı, 450.000 kadar sivil destekçisi vardır.

Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler kimdir, askeri güçleri ne kadardır?

İRAN İLE İLİŞKİLERİ

1994'te çıkan iç savaşla Husiler ve diğer Zeydi gruplar arasında husumet yaşanmıştır. Sonuç olarak Bedrettin el Husi ve cemaatin asıl kurucusu olan oğlu Hüseyin el Husi, İran'a kaçmıştır. 1994 yılından itibaren Husiler'in İran Devrim Muhafızları'ndan doğrudan destek aldığı söylenmektedir.

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler kimdir, askeri güçleri ne kadardır? - Son Dakika


Son Dakika
13:23 Son Dakika: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu
13:16 Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler kimdir, askeri güçleri ne kadardır?
13:07 Bakan Yerlikaya: Ayhan Bora Kaplan dosyasıyla ilgili 9 polis açığa alındı
12:53 CHP Yenimahalle ilçe başkan yardımcısı ve erkek arkadaşı esrarla yakalandı
12:22 Teknoloji artık savaşla kazanılıyor! İsrail askerleri, Hamas'ın saldırılarını dans ederek izledi
12:03 Savaşın da bir ahlakı var! İsrail askerleri mermilerine domuz yağı sürüyor
11:45 İsrail: Hamas'ın saldırılarında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 1 Türk vatandaşı da kayıp
11:35 Kızını 24 yerinden bıçakladığını kabul eden baba, mide bulandırıcı diğer suçlamayı reddetti
11:31 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 38 organize suç örgütünü çökerttik
11:32 10 bin 300 adet tilki kuyruğunu Türkiye'ye sokacaklardı, havalimanında enselendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2023 13:46:02. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler kimdir, askeri güçleri ne kadardır? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement