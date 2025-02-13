HAMAS, Esir Takası Anlaşmasını Uygulamaya Devam Edecek

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HAMAS, arabulucu ülkelerin İsrail'in anlaşmayla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine esir takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Hamas tarafından bugün yapılan açıklamada, "Görüşmeler olumlu bir havada geçmiş, Mısır ve Katar'daki arabulucular engellerin kaldırılması için takipte olacaklarını teyit etmişlerdir. Hamas, belirlenen takvime göre mahkumların değişimi de dahil olmak üzere anlaşmanın imzalandığı şekliyle uygulanması yönündeki tutumunu sürdüreceğini teyit eder" denildi.